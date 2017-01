La estrella de Rafa Nadal brilló por dos veces en la noche de Melbourne. La primera, en su victoria sobre el francés Gael Monfils , un triunfo que le clasifica para los cuartos de final del primer Grand Slam del año. Y la segunda, justo a continuación, en la entrevista a pie de pista que le realizó el excampeón Jim Courier.

El estadounidense se interesó por la presencia en la grada, junto al resto del equipo, de Xisca Perelló, la novia del campeón, y se encontró con una inesperada respuesta de Nadal que llenó de risas y aplausos la pista central del Rod Laver Arena, incluidas las de la propia interesada: «Después de diez años por fin mi novia ha podido conseguir una invitación para venir».

Courier, sorprendido, le insistió: «¿Pero ella no entra en el cuadro principal directamente?». Y Rafa, prudente, supo que era mejor no continuar por ese camino: «Mejor paramos aquí...».

