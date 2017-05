Pablo Cuevas es la revelación de este Mutua Madrid Open. Sin demasiado ruido se ha colado en las semifinales del torneo eliminando en su camino a Nicolas Mahut, Benoit Paire y Alexander Zverev.

Contra este último Cuevas protagonizó uno de los puntos del año, sin mirar y con la raqueta por un lado de su cuerpo para superar al alemán que había subido a la red.

.@PabloCuevas22 is so good at tennis, he can do it without even looking.#MMOPENpic.twitter.com/JjQz0DDAsV