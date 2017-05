Cada vez más fiable con su servicio, con su derecha, con su revés. Cada vez más sólido desde el fondo y más convencido ede sus posibilidades. Cada vez más lejos en su objetivo de ganarlo todo en tierra, otra vez. Como en los mejores tiempos. Rafael Nadal ya está en la final del Mutua Madrid Open tras redimirse ante Novak Djokovic después de siete derrotas.

De nuevo entró sonriendo. Le van bien las cosas en Madrid. «Ya cuando llevas una serie de partidos perdiendo, uno no puede negar eso y que por algo ha ocurrido. La circunstancia actual era diferente a los previos encuentros. Los dos últimos años no habían sido los mejores para mí, y para él sí habían sido buenos. Aun así, he salido para un buen partido. Creo que he jugado un buen primer set. En el segundo he tenido más nervios, era un momento importante por los partidos anteriores. Soy lo suficientemente humilde para decir que tenía nervios por lo que significaba. He jugado más corto, al final se ha sacado adelante».

Es una situación especial para él. Otra final, aunque sabe que no todo está ganado. «Es una victoria importante, me deja jugar otra final y mantener una línea muy positiva. Pero será la final un partido difícil. Thiem le va muy bien la altura, la pelota le bota muy alto y es muy difícil de controlar. Y Cuevas también lleva una línea muy ascendente. Solo jugando bien realmente existen opciones de ganar».

«El segundo set ha sido más ajustado, podía haber pasado cualquier cosa porque no he podido controlar el tenis. Lo normal, los nervios. Y si jugaba hacia su revés tenía más problemas. Cuando pasan los años quedan partidos que quedan más que otros, pero lo que se ven son los títulos, no los rivales. Momentaneamente ganar a Djokovic es una motivación extra, pero no deja de ser otro partido más», resumió el balear sobre el capítulo 50 de la rivalidad con el serbio.

Sobre su etiqueta de favorito, como ha dicho Djokovic. «Cuando llegue París volveréis a habalr de favoritos o no. Podemos habalr hasta mañana, pero el único favorito es elq ue vaya a jugar mejor esas dos semanas. Soy consciente de que llevo una buena línea. Nada más. La final es lo único que me importa. Todo lo demás, a nivel tenístico, me importa poco. Es suficientemente importante estar en una final, y más en casa.