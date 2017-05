Sudó en su estreno contra Fabio Fognini. Nada de debut plácido en la Caja Mágica, sino batalla a tres horas y tres sets contra el italiano, peleón y con golpes ganadores de todas las maneras. Por eso Rafa Nadal hacía autocrítica de su primer partido en el Mutua Madrid Open: «Ni siquiera es autocrítica, es realismo. No he jugado mal, he jugado muy mal. Se ha superado una primera ronda que no ha sido cómodo. El día era de perros, con viento. También es verdad que he pasado días complicados con el tema de la oreja, que me ha generado inestabilidad».

Así de contundente se mostró el balear, que perdió varias veces su saque: «Si juegas mal juegas mal. No soy Karlovic, Raonic o Isner. Puedo sacar bien, pero no haré 20 saques directos. Sacar bien es tener la oportunidad de controlar el punto desde el fondo de la pista. He sacado mal, pero el problema no ha sido solo eso».

Pero ya está en la siguiente ronda, por lo que suma una victoria más sobre tierra para seguir en la buena línea de este curso sobresaliente con Montecarlo y Godó. Sobre todo porque es consciente de que hay que ganar aun cuando las circunstancias y el propio tenis estén un poco en contra: «Es verdad que jugando mal cuesta ganar, pero es vital. Si mañana juego mal, me iré para casa porque el rival es muy complicado. Durante el año siempre hay partidos que uno juega mal, y cuando los ganas tienes un valor mucho más importante. Si uno juega mal una semana, si tiene el nivel para hacer cuartos tiene que hacer cuartos y no primera. Al fin y al cabo, esto es lo que te da confianza y te da una base muy importante. Es una de las claves de los mejores del mundo».

Le toca otro rival muy complicado y que ya sabe lo que es ganar al balear, Nick Kyrgios. Lo sorprendió en los octavos de final de Wimbledon 2014: «Kyrgios es uno de los más difíciles a los que te puedes enfrentar, En tierra lo sigue siendo, pero es donde es menos difícil. Pero la altura lo convierte en igual o más, casi como en pista dura. Jugar tarde hace que sea más lento, pero va a meter mucha presión. Tengo jugar agresivo, sólido con el servicio, a un ritmo alto. Estoy preparado para jugar bien porque llevo muchos meses haciéndolo bien».