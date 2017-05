Con una sonrisa apareció Rafael Nadal en la sala de prensa. Había ganado un partido difícil ante David Goffin y la pelea le deja un gran sabor de boca. También que ya está en semifinales del Mutua Madrid Open y cada día va superando su nivel. «Ha sido un partido muy bueno en general, vistoso y de alto nivel. En el primer set podía haber pasado cualquier cosa con 0-30 en el cinco iguales, pero creo que he sido más dominador que Goffin en general. Muy difícil, he tenido que jugar al máximo nivel, de estos que te vas a casa satisfecho y con la adrenalina por las nubes», explicó el balear.

Ahora le toca Novak Djokovic, una de sus bestias negras porque de las 49 veces en las que se han enfrentado, 23 han caído del lado del serbio, incluyendo las siete últimas, desde la final de Roland Garros 2014: «No sé lo que puede pasar. No creo, o espero, que no afecte ni que no haya jugado él -por la baja de Nishikori- o sí. Sé que va a ser un partido muy difícil contra uno de los mejores de la historia. Tengo que jugar a mi máximo nivel, estoy para darlo. Las opciones van a ser pocas. Hoy he hecho los deberes. No sé si hay favorito mañana ni me preocupa. No cambia nada lo que podáis pensar o escribir. Mañana ganará el que juegue mejor mañana. Son partidos muy complicados. En nivel no hay mucha diferencia si los dos jugamos bien y veremos qué pasa».

Nadal no considera que el partido de semifinales del Mutua Madrid vaya a significa nada en el futuro cercano de Roland Garros. «Nos jugamos los dos un partido importante. Nos daríamos la opción de ganar una final en uno de los torneo más importantes del año, no tiene un significado más trascendente. No creco que lo que pase mañana afecte al futuro. Es un partido más, bonito de jugar. Para mí ganarlo me daría una condición importante: poder seguir optando a ganar otro título en tierra. Pero aunque perdiera mañana mi termporada de tierra ha sido fantástica. Lo hubiera firmado con los ojos cerrados. Dar el máximo e intentar ganar y si no, me iré a Roma con una buena sensación».

Es el capítulo 50 de su rivalidad, aunque lo que subraya el balear es que se han quitado muchas cosas en sus carreras: «Tener enfrente a gente tan buena te hace trabajar con una exigencia muy importante. Más que mejorar es que nos hemos hecho daño en nuestas carreras. Nos hemos quitado uno a otro títulos importantes, pero ha sido una época en la que los enfrentamientos entre Djokovic-Nadal, Djokovic-Federer, Federer-Nadal se han repetido mucho en rondas importantes y eso ha creado afición y es positivo».

Y sabe que aunque Djokovic no haya tenido un buen inicio de curso, el partido será complicado. «El bajón de Djokovic lo firmaría el 99 % de los jugadores. Cuando se habla de bajón hay que analizar los números. Después de Wimbledon fue campeón de Montreal, emifinalista en Cincinnati, finalista en el US Open, semifinalista en Shanghái, finalista en la Copa de Maestros. No está como en 2011 porque cuando uno gana casi todos los partidos del año es lo anormal. El bajón de Djokovic es estar peleando por el número 1 hasta el último partido. Hay que respetar ese bajón. Son muchos años. Estar cada semana es práctiamente imposible. A todos nos ha pasado etapas mejores y peores. No ha sido el mejor inicio de año. Fue un fallo con Istomin en Australia. Ha perdido con Kyrgios muy ajsutado, con Goffin de la manera que perdió. Y hoy está en semifinales. Espero a un gran Djokovic, no puedo esperar otra cosa».

Se ha encontrado mejor tanto con su tenis, del que dice haber ido mejorando cada día, como con las condiciones de la pista. A techo descubierto, aunque sí nota la altura de Madrid, se siente más cómodo porque la pelota va más lenta y se parece más al resto de torneos de tierra.