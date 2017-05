Subió Rafael Nadal el nivel desde su primer partido, ese en el que jugó tan mal contra Fabio Fognini. Pero el balear ha ido subiendo el nivel hasta lograr una victoria de alto calibre contra David Goffin.

Como muestra, el quinto juego del segundo set, con puntazos que levantaron a la grada de la Caja Mágica.

Four great points. One amazing game.@RafaelNadal & @David__Goffin were on fire in Madrid! pic.twitter.com/kRQjOCRxp9