Asus 31 años, el uruguayo Pablo Cuevas acaba de alcanzar, por tercera vez en su carrera, los cuartos de final de un Masters 1.000. Las otras dos fueron también en 2017, en Indian Wells y en Montecarlo. Ayer tuvo que superar a Benoit Paire en tres sets (7-5, 0-6 y 6-1) y ahora le espera Alexander Zverev, once años menor que él.

El presente está siendo el año de su plenitud tenística. La suya es una explosión tardía que se refuerza cuando juega sobre tierra. Sobre ella alzó los seis títulos que acumula su palmarés, el último de ellos este año, en Sao Paulo.

Mezcla una pose surfera, casi desaliñada, con un aire tranquilo, realzado cuando comienza a hablar con su castizo acento uruguayo.

Antes de poner rumbo a la ducha (aunque a juzgar por la calma que acompasa su respiración no parece que acabe de jugar más de una hora y media de tenis), y con la esperanza de aprovechar el momento por el que pasa para romper la barrera de los cuartos, atiende a ABC.

Con los de Madrid ya son tres veces en cuartos en un Masters 1.000. ¿Es este su año en torneos importantes?

Era el objetivo para subir en el ranking, tratar de ganar más partidos en estos torneos. Estoy contento por los resultados. Mañana espero estar tranquilo en la cancha para poder llegar a semifinales de un torneo como este.

Se repuso de un 6-0 encontra en el segundo set para terminar imponiéndose con autoridad en el tercero (6-1). ¿Se ve bien?

No creo que haya bajado mucho el nivel de mi tenis. En el primer juego con mi saque en el segundo set no estuve muy preciso. Fallé una pelota que no debía. Después, ya en el segundo break, Paire me metió tres golpes ganadores de derecha, que fue mérito de él. Tuve mis opciones en el segundo juego con varios puntos para romperle el servicio, pero se repuso bien. En el tercer set me mantuve tranquilo, sabiendo que había hecho bien las cosas en el segundo parcial, y el marcador salió.

¿Qué está aportando la madurez a su tenis?

Si digo que más tranquilidad miento, porque en los partidos anteriores estuve bastante loco dentro de la cancha. Antes esa locura me hacía perder el partido. Ahora, sin tener mis mejores días, consigo sacar los partidos adelante. Levanto más el nivel porque tomo mejores decisiones en la pista.

¿Qué baza cree que puede jugar esa madurez contra Zverev (20 años)?

¿A favor de quién?

De usted.

Creo que ha ganado a tipos mayores que yo. También que ha perdido con tipos peores que él. Es un joven que está jugando muy bien. No tengo en la cabeza cuanto años tiene, solo sé que será un partido difícil.

Con la derrota de Murray se abre bastante el cuadro por tu lado. ¿Es algo que le motive?

No sabía ni contra quién jugaba hoy, menos me voy a poner a mirar contra quién jugaría más adelante. Ahora mi cabeza está solo en lo de mañana.

¿Qué hace antes de un partido?

Depende mucho del horario. Hoy después de entrenar me duché, comí, me dormí una siesta, hablé con mi familia, y 45 minutos antes me puse a acomodar los grips y las raquetas y a hablar con mi entrenador. Cuando quedaban unos 25 minutos me fui a calentar.

A un uruguayo como usted, ¿qué es lo que más le atrae de España?

Se come muy bien. Estuve la semana pasada en Zarauz (Guipúzcoa), y no sé si tengo mejores recuerdos del surf o de los famosos «pintxos».