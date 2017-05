La trayectoria de dos de los jugadores más reconocibles del tenis español en los últimos años, Nicolás Almagro y Tommy Robredo, se daba la mano en la primera ronda del Mutua Madrid Open. Tras compartir temporadas luchando por un hueco en el top ten, la invitación que traía a ambos a la Caja Mágica y el sorteo quisieron que murciano y catalán se cruzasen por novena vez en sus carreras. Venció Almagro, como sucedió en siete de los ocho precedentes, y con el pase a la segunda ronda en el bolsillo atiende a ABC Daily. Le espera Novak Djokovic, que debuta hoy. El cruce entre el balcánico y Almagro se ha repetido en cinco ocasiones, con un balance positivo para el de Serbia de 4-1. Solo venció el español en su primer encuentro, el del Challenger de Manerbo, en 2004. 2008 en Roma, 2011 en el Abierto de Australia, 2012 en Indian Wells y 2015 otra vez en la capital de Italia fueron los encuentros que se saldaron con victoria para Djokovic.

Ha tenido un partido raro contra Tommy Robredo, con fases de dominio muy alternas. ¿Cómo se ha visto sobre la pista?

Ha habido muchos altibajos. He empezado jugando muy bien, con pocos errores, muy agresivo. En el segundo, cuando tuve una oportunidad para igualar el «break» que tenía en contra, he tenido unas pequeñas dudas. No he logrado consolidar mis opciones. En el tercero he salido a morder, muy concentrado, y sabiendo que si me mantenía así iba a conseguir la victoria.

Tu acierto para romper el servicio de Robredo tanto en el primer set como en el tercero ha sido clave.

Sí, está claro que jugar con esa ventaja siempre es importante, pero después hay que mantenerla. Creo que Tommy está a un nivel muy bueno y que va a dar mucha guerra en los torneos de tierra. Ahora lo importante es disfrutar de esta victoria y pensar en el siguiente.

Uno de los asuntos que más vida están dando a las conversaciones tenísticas en lo que va de torneo es cómo afectan el calor y, especialmente, la altitud a la que está Madrid –667 metros sobre el nivel del mar– al juego que se practica sobre la arcilla de la Caja Mágica. Ello supone un incremento sustancial en la velocidad a la que la pelota sale despedida de los cordajes, lo cual hace más difícil controlarla. La eventualidad beneficia a los tenistas que cuentan la potencia entre sus virtudes. Es el caso de Almagro. El de Murcia, como se pudo ver en su primer partido, tiene en la altitud la excusa perfecta para apurar su agresividad sobre la pista. «Es verdad que pierdes un poco de control sobre la bola, pero creo que me beneficia», explicó.

El hecho de que el torneo se dispute en tierra es otra ventaja que suma a su cuenta –ha ganado los catorce trofeos que guarda en su vitrina en esta superficie–. Con el recuerdo de sus semifinales en 2010, ¿siente que es el momento de volver a hacer algo importante aquí?

Ojalá que así sea, pero hay que ir despacio. Jugamos con Novak Djokovic, que a ver cómo viene. A ver si todas esas dudas que parece que están pasando por su cabeza se reflejan en la pista, tengo mis opciones y puedo conseguir la victoria.

¿Cómo ha influido el nacimiento de su hijo en su tenis?

Ha sido un cambio muy grande. Ahora la prioridad es él, todo lo que hago es por y para él.

¿Está más tranquilo?

Puede ser, pero lo que importa es que las ganas de competir y de ganar están intactas. Ojalá que puedan durar mucho tiempo. Cuando no sea así, daré un paso a un lado y me quitaré de en medio.

Superado el primer envite de los que se podrá ir encontrando a lo largo de esta semana, Almagro pone rumbo al hotel, donde le esperan su mujer y su hijo. Dice que, si pudiera escoger, le encantaría poder jugar siempre a las nueve de la mañana para poder irse pronto a pasar el día con ellos. Mañana tendrá difícil llegar a comer, pues deberá esperar a que Lara Arruabarrena y Anastasija Sevastova terminen su partido, que no empezará antes de las doce.