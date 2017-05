No quiere ser un héroe sino un tenista, con las mismas dificultades en cuanto a viajes, competiciones y rivalidad que cualquier otro. Pero también quiere ser un embajador del deporte en el que es uno de los mejores de España: el tenis en silla de ruedas. Por eso, Daniel Caverzaschi recibe con cariño y orgullo la responsabilidad de realizar una exhibición en la pista central de la Caja Mágica, contra Rafa Nadal justo después del estreno del balear en el Mutua Madrid Open.

«Gracias por la invitación y el apoyo del Mutua Madrid Open que estáis demostrando con el tenis en silla. Estamos pensando en hacer un torneo internacional y eso es algo muy bueno. Uno de mis objetivos son mis resultados como profesional, pero el segundo es ser el impulsor del tenis en silla. Ser el Manolo Santana del tenis en silla de ruedas», comentó el tenista, contento por la oportunidad de dar un gran espectáculo en el torneo madrileño.

«Es el deporte más profesionalizado que hay, y también el que más competencia tiene. En España no hay tanto apoyo como en otros países, que incluso pagan entrada por entrar a vernos. Hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer, y hacer una exhibición hoy delante de 12.500 personas, lo voy a disfrutar mucho. Y sobre todo, pelotear con Rafa, porque seguro que gana Rafa, va a ser impresionante», continuó Caverzaschi.

«Lo que hacen es impresionante. Es durísimo. Cada vez que los veo me parece incluso más duro de lo que hacemos nosotros. Requiere un talento y un esfuerzo tremendo. Para el Mutua Madrid Open también es un orgullo tenerlo aquí. Los números 1 se tienen que juntar con los números 1. Y Dani lo será pronto, igual que Nadal volverá a recuperarlo. Después de esto lo que queremos es crear un torneo internacional de silla de ruedas, igual que ya tenemos un sub 16, porque queremos seguir creciendo», explicó Alberto Berasategui, director del torneo sub 16.