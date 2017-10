WTA Finals Otra «final» contra Williams A Muguruza solo le vale ganar a la estadounidense si quiere continuar en la Copa de Maestras

Es un partido con tintes de revancha y de dramatismo. Garbiñe Muguruza se juega el pase a la semifinal de la Copa de Maestras contra Venus Williams. Ninguna puede fallar. Ninguna quiere fallar. Menos aún la española porque quiere coronarse en Singapur y recuperar el número 1. Y quitarse la agria sensación tras la derrota contundente contra Karolina Pliskova.

«No voy a pensar mucho en este partido, es uno de esos días en los que el otro juega bien y tu tenis no está en el nivel que debería estar. Tengo que ver qué he hecho mal para que no me pase en el próximo. No creo que un partido afecte a mi confianza y contra Venus va a ser uno bueno y motivante. Quiero aprovechar la oportunidad y pasar a semifinales», admitió sin duda la española. Será el jueves cuando se vea las caras con Williams, ambición y ganas a sus 37 años y un partidazo a tres reñidos sets y más de tres horas contra Jelena Ostapenko en sus piernas.

También esconde una venganza, pues a pesar de tener un cara a cara favorable con la española, una de las dos finales que ha jugado este año perdió contra la número 2 del mundo. Y no una cualquiera, sino la que daba el título de Wimbledon. Fue el segundo Grand Slam de Muguruza, que ya sabe que puede y tiene arrestos para ganar a la estadounidense aunque las tres derrotas de la española hayan sido en pista rápida.

El partido se disputa el jueves a las 13.30 horas (en España). Se retransmitirá por Teledeporte y podrá seguirlo punto a punto en ABC.es