Moyá: «Si mantiene esta hambre, tenemos a Rafa para rato»

Hace unos días, Carlos Moyá mezclaba calidad tenística con espectáculo y bromas en los partidos disputados en la Senior Masters Cup de Marbella. Acabó ganando el trofeo. La competitividad del campeón de Roland Garros de 1998 sigue intacta. Ahora más que nunca, pues ofrece su experiencia y su visión del juego a Rafael Nadal, lanzado en esta gira asiática, aun sin él en el banquillo. Moyá charla con ABC sobre su papel con este Nadal sobresaliente, basado en la humildad y la exigencia.

-Conoce a Nadal desde que empezaba. ¿Esperaba su gran temporada?

-Sí, me esperaba este nivel. Yo sí, soy muy positivo, muy optimista, teniendo razones para serlo, obviamente. Con un jugador como Nadal no puedes no ser optimista. No puedo contabilizar si esperaba que ganara dos Grand Slams (Roland Garros y US Open) y que recuperaría el número 1. Nadie te puede garantizar eso, pero sí sabía que jugaría bien. Y si Rafa juega bien siempre hay opciones de que gane cosas.

-¿Qué se le puede enseñar a un ganador de 16 Grand Slams?

-Rafa es un jugador que está en constante evolución y mejora. Él lo quiere así, es la única manera para que después de diez años vuelva a ser 1. No hay otra que evolucionar: la gente te conoce, juegas con jugadores más jóvenes... Creo que se pueden aportar cosas, la perfección no existe en ningún deporte. Menos en el tenis. Él tiene la humildad para intentar seguir escuchando, e intentar seguir evolucionando.

-¿Qué le exige a usted?

-La profesionalidad que se debe tener al estar con el número 1 del mundo, con el mejor deportista de la historia del país. No es que me lo exija él, es que me lo exijo yo. Sé dónde estoy, sé con quién estoy. La exigencia es máxima.

-¿Se ha reinventado mucho?

-Uno intenta aportar lo que uno ha aprendido en todos estos años. Es mucho más fácil ver el tenis desde fuera que cuando estás dentro. Cuando era jugador pensaba en mil cosas, pero no en verlo desde fuera. Y es una de las cosas que hablo mucho con Rafa, que intente ver el partido desde fuera. Creo que es algo muy difícil y el jugador tiende a verse solo a él mismo, a no ver lo que está pasando al otro lado de la red, que muchas veces es más importante que lo que está sucediendo en tu propia cancha. Como entrenador intento transmitirle esto. Desde la banda no se pueden trasmitir muchas cosas, por eso intentamos hablar mucho fuera de la pista de que lea el partido, de que se abstraiga un poco y que lo vea desde fuera. Eso hace que él entienda muy bien el tenis, él ya de por sí lo entiende muy bien. Es una de las cosas que él y yo hablamos bastante. El entrenador tiene que serlo las 24 horas, no solo las dos horas que pasamos en pista. Para mí es más importante el tiempo que pasamos fuera de ella.

-¿Pesa la responsabilidad de suplir a Toni Nadal el curso que viene?

-Toni no se va a la otra parte del mundo. No se va a desconectar totalmente de Rafa. Va a estar en la Academia, y si Rafa considera que puede echar una mano, o yo y Francis, va a estar ahí. Es familia, es su tío. Lo vamos a tener a mano en casos de emergencia, que espero que no haya. Toni va a estar dispuesto a ayudarlo cuando se considere necesario.

-Este año que viene será el enemigo número 1 de todos.

-Es muy difícil también subir. Es imposible mantenerse si no llegas a subir. Una vez que estás ahí, sí, es muy difícil mantenerse, obviamente, pero es el siguiente reto. En el equipo tenemos que ser conscientes de con quién estamos. No tengo ninguna duda de que si Rafa está con esta hambre y estas ganas tenemos a Rafa para rato.

-Por ahora, nadie lo desbanca. Tampoco a Federer.

-Nadal y Federer son excepcionales. Son dos grandes de la historia y los chavales jóvenes no es fácil que los superen. Están poniendo las cosas muy difíciles, pero está claro que más pronto que tarde ese relevo llegará, seguro.

-¿Es tan distinto el tenis que viene?

-Ahora es mucho más agresivo: palos fuertes, saques fuertes, jugadores fuertes, atléticos. Poco espacio a la táctica. Sí que la hay, siempre quiero pensar que siempre hay un espacio a la táctica y a la estrategia. Pero sí que es verdad que se utiliza cada vez más la mano y menos la cabeza. Creo que hay espacio por muy rápido que te peguen, siempre hay alternativas. Se tiende a idealizar de que todo es potencia, pero siempre hay espacio para pensar.

-Una imagen de este año es el salto de Nadal sobre Federer en la Laver Cup, ¿desbancará a la Copa Davis?

-Tiene corta vida todavía, pero un torneo joven consigue que pueda poner las reglas que quiere. Juntar a Rafa y a Roger es algo que no se había visto nunca ni pensado que podía pasar. No solo fue juntarlos, sino de la manera que se juntó, lo que se vio. Es una foto que quedará para la historia: los dos máximos ganadores de torneos de Grand Slams de la historia juntos, abrazados, saltando, motivadísimos, es solo que la Laver Cup ha conseguido y ojalá lo siga consiguiendo.

-¿Qué debería cambiar la Copa Davis?

-Muchas cosas: periodicidad, hacerla cada equis años, acortarla en cierta medida. Se ha quedado anclada en el pasado, en el romanticismo de jugar por tu país y eso está bien cuando tienes 20 años, pero llega un momento que tienes que mirar por tu carrera. Es un problema global, no solo en España, si no mira los jugadores que juegan y los que no, es un problema global.

-¿Qué le parece Sergi Bruguera para el cargo?

-Es un técnico totalmente preparado como capitán de Copa Davis. Aunque un capitán de Copa Davis está sujeto a la predisposición de los jugadores a asistir a las eliminatorias. Entonces, ojalá, le deseo mucha suerte. Va a ser todo lo bueno que los jugadores le dejen ser porque milagros no hay, pero es un técnico totalmente preparado, conoce el circuito y a los jugadores perfectamente.