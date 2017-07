El momento más hilarante que dejó Wimbledon

La edición 2017 de Wimbledon ya es historia. En el recuerdo deja cientos de imágenes, algunas emotivas, otars curiosas, pero ninguna tan hilarante como la que se produjo durante uno de los partidos del torneo de dobles para invitados. En un lado de la pista, la belga Kim Clijsters, ganadora de cuatro Grand Slams, y la australiana Rennae Stubbs. Del otro, Conchita Martínez, ganadora en Londres en 1994, y la estadounidense Andrea Jaeger.

"That's a man. In a skirt. Trying to return Kim Clijsters' serve"



Always expect the unexpected in the invitation doubles...#Wimbledonpic.twitter.com/lsArQJe4Rg