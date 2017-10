Masters 1.000 París-Bercy Rafa Nadal: «Quiero que las cosas se arreglen y no que mi país se divida» El español toma la palabra antes de su debut en París: «Sería un logro importante acabar el año como número uno»

S. D. | EP

Rafa Nadal tomó la palabra antes de su debut en el último Masters 1.000 de la temporada, en París-Bercy, el torneo en el que puede sellar su número 1 hasta final de año. Ante la baja del suizo Roger Federer en esta cita, el español solo necesita ganar un partido, algo que reconoció que «sería muy importante».

Pero junto a lo puramente deportivo, el balear respondió a las preguntas sobre la complicada situación política que se vive en España y particularmente en Cataluña.

«Es un momento triste para España, pero las cosas han acontecido así y debemos aceptarlas. Nací en un país democrático y creo en mi país y en sus habitantes, y todo lo que puedo desear hoy es que salgamos adelante. Me siento cercano a la gente de Cataluña y creo que este es el caso de la gran mayoría del país», expresó Nadal.

El número uno del mundo, que no es la primera vez que da su opinión sobre este asunto, confesó que «es difícil responder» en un tema «muy sensible». «Todo lo que pudiera decir no convendría en un sentido u otro. Es delicado hablar libremente porque se puede hacer daño y ya se ha causado bastante daño a este tema y de hablar libremente. Quiero que las cosas se arreglen y no que mi país se divida», sentenció.

Acerca de la posibilidad de certificar su posición en la clasificación mundial hasta final de 2017 venciendo al coreano Chung, el balear reconoció que sabe que tiene «sólo que ganar un partido para conseguirlo, pero como en cada torneo que juego, estoy aquí para dar lo mejor de mí mismo, y si llega, sería un logro importante».

El de Manacor se ha «preparado bien para este torneo. Esto es lo que cuenta en este momento, la temporada no ha terminado y este no es el momento de pensar mucho en el número uno, sólo en intentar tener la correcta preparación para este torneo y estar listo para el primer partido», comentó.

El diez veces campeón de Roland Garros confesó que necesitaba «descansar tras Shanghai» y que por eso decidió «no ir a Basilea». «Estoy orgulloso de estar aquí, en la ciudad más importante de mi carrera», admitió en relación a sus éxitos en la arcilla roja parisina.

La ausencia de Federer

«Cada jugador elabora su calendario en función de sus necesidades y en su caso era mejor para él no venir a París», reflexionó sobre la baja de Roger Federer en el último Masters 1.000 de la temporada y donde no podría haberle recortado puntos para intentar acabar el año como número uno.

En este sentido, Nadal apuntó que el suizo habría tenido «una buena oportunidad» de ganar en París-Bercy y que también podría tener «más puntos» que los que posee en la clasificación si «hubiese jugado la temporada de tierra batida».

«¿Pero si hubiese jugado en tierra batida habría ganado Wimbledon después? ¿Habría jugado tan bien después? Ha hecho su elección y sobre el plano físico ha pensado que sería mejor descansar para no lesionarse antes de Londres», zanjó Nadal.