Nick Kyrgios está dejando momentos y gestos para recordar en Montreal. Si el primer día aceptaba la invitación de un fan para calentar con él, el miércoles dejó la imagen divertida de la jornada.

Durante su partido contra Paolo Lorenzi, al que ganó, el australiano confundió a un juez con uno de los ayudantes de la pista. Sin mirar, le lanzó la toalla para que la recogiera, ante lo que el juez ni se movió. Al caer al suelo, Kyrgios se dio cuento del error y no tuvo más remedio que sonreír.

Not even a blink out of the line judge...😂😭#CoupeRogers@NickKyrgiospic.twitter.com/WECgBsrVaC