Bonito gesto del tenista australiano. Frente a lo que se pueda pubicar sobre el carácter o algunas actitudes negativas de Nick Kyrgios, está vez vuelve a ser noticia por cumplir el sueño de un aficionado.

A través de Twitter, el fan le pidió cinco minutos de entrenamiento junto al australiano, sin esperar respuesta alguna. Para su sorpresa, el tenista aceptó la invitación, esperando el aviso del aficionado cuando estuviese en las instalaciones del Masters 1.000 de Montreal.

Sure, hit me up when u there https://t.co/Kxn8MAo3NN

El aficionado pudo hacer su sueño hecho realidad y pudo compartir unos minutos con Kyrgios. «No sabía lo que ocurriría cuando te escribí», comentó el fan.

"I tweeted you - I didn't know what would happen!" @NickKyrgios is a man of his word, hitting with the fan who contacted him on Twitter pic.twitter.com/h1J93zvMv2