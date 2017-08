Junio de 2014. Esa fue la última vez que Rafael Nadal estuvo en lo más alto del tenis mundial. Más de tres años después, y en una superficie que no es la suya, el balear tiene en sus manos volver a ser número uno. A liderar el ranking. Ser el mejor de los tenistas. En un curso plagado de éxitos, con un balance de 46 victorias en 53 partidos disputados. Una temporada casi perfecta que el español podría completar volviendo a la cima.

«Nunca he pensado en ello y no lo estoy haciendo ahora», afirmó Nadal antes de empezar hoy el Masters 1.000 de Montreal. «Voy día a día, mi meta es hacerlo lo mejor que pueda en cada partido. No está en mi cabeza, pero si sucede será bienvenido. Tras todo lo que me ha ocurrido con las lesiones, volver a esa posición sería especial».

Llega a Canadá como primer cabeza de serie, tras la ausencia de Andy Murray debido a una lesión en la cadera que arrastra desde el pasado mes de julio. De él le separan solo 285 puntos. Conseguir estar en semifinales, por tanto, le valdría al de Manacor para superar al británico en el ranking. «Esta temporada estoy disfrutando del circuito, pudiendo competir bien casi cada semana».

La renuncia del escocés no será la única. Tampoco estarán Novak Djokovic y Stan Wawrinka, ambos retirados hasta el próximo curso para recuperarse de sus lesiones de codo y rodilla, respectivamente.

Nadal ha ganado tres veces en las pistas canadienses (2005, 2008 y 2013). Pero su camino esta semana no será nada fácil. Por delante tendrá grandes rivales. Debuta hoy ante Borna Coric, un rival al que se ha enfrentado en tres ocasiones, con un balance de dos victorias a una para el croata.

Si gana su primer partido, el balear alcanzaría los octavos de final, donde la principal amenaza sería el argentino Juan Martín del Potro. En unos posibles cuartos, ya entre los ocho mejores del torneo, podría tener como rival a David Goffin o al jugador local Milos Raonic.

Si llegase a semifinales, ya las afrontaría como número uno. Y podría medirse con Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Pablo Carreño, o al octavo cabeza de serie, Jo-Wilfried Tsonga.

La «final soñada», como en los viejos tiempos, sería contra el suizo Roger Federer, actual número tres en el ranking ATP. Cumplió ayer 36 años y ha demostrado en este curso estar en un estado de forma magnífico, al haber ganado dos de los tres Grand Slams disputados (Australia y Wimbledon). Tiene el aliciente de que Montreal nunca lo ha visto coronarse, pese haber ganado en Toronto en dos ocasiones.

Entre los españoles, Feliciano López perdió ayer ante Chung, mientras que David Ferrer y Roberto Bautista vencieron a Edmund y Smyczek, y ya están en segunda ronda.

Muguruza, en Toronto

El circuito WTA también está presente en Canadá, en el torneo de Toronto. La española Garbiñe Muguruza, más confiada tras ganar Wimbledon, debuta hoy ante la belga Kirsten Flipkens.