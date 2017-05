Los más pequeños, al servicio de sus ídolos

Durante los diez días en los que se disputa el Mutua Madrid Open, los que más destacan sobre la tierra son los jugadores. Sin embargo, situados en las esquinas de la pista y con los brazos a la espalda, siempre detrás del tenista, podemos ver a dos recogepelotas. En la red se colocan otros dos. Siempre serios y quietos, excepto cuando la pelota rueda o cuando el jugador necesita su toalla. Forman parte de los 175 recogepelotas que se encargan de atender a sus ídolos de la forma más discreta y rápida posible durante el torneo.

Estos pequeños ayudantes, de entre 10 y 16 años, comparten pista con las mejores raquetas del mundo. Un hecho memorable para ellos. «Me apunté porque quería estar con los jugadores y, sobre todo, para pasármelo bien», destaca Hugo Silva, de 12 años. Asimismo, Irene Jiménez, de 15, también se siente muy ilusionada de formar parte de este equipo. «El tenis es algo que me encanta. Siempre venía a ver los torneos y no me perdía ningún partido, y los recogepelotas me llamaban mucho la atención, sobre todo, porque podían estar dentro de las instalaciones y ver a los tenistas», asegura.

Aunque 175 podría parecer un número al azar, se trata de una «cifra estipulada según las necesidades de las pistas y el número de partidos que se juegan en el torneo», asegura Pablo Berlinches, coordinador. Los recogepelotas están en la Caja Mágica siete horas al día, de las cuales, una la pasan dentro de la pista y la siguiente, descansando. Y así sucesivamente alternándose en dos turnos diarios. Pero en el torneo no solo participan niños. El turno estrella de la jornada de cada circuito, cuenta con treinta modelos recogepelotas seleccionados por la propia organización. Quince chicas hacen los partidos de la ATP y quince chicos, los de la WTA.

Selección de candidatos

Este año se han presentado 450 niños, de los cuales se han seleccionado 175. «Los mejores. Es cerca de un 60 por ciento, por lo que muchos cumplen un sueño», según el coordinador. Para poder ser recogepelotas tienes que seguir varios procedimientos. Inscribirte es el primer paso. Después, los menores deben realizar unas pruebas de selección y superar seis entrenamientos. Estos se realizan todos los fines de semana durante un mes y medio antes del comienzo del Mutua Madrid Open.

En este tiempo se les enseñan los protocolos, las normas y, sobre todo, a cómo recoger las pelotas en un torneo profesional. Pero el proceso de selección no es el único requisito. Los niños, además, tienen que tener licencia federativa de tenis. «Deben estar apuntados en un club que les dé derechos para jugar torneos. Esos niños son los que pueden optar a estar aquí, si no, no pueden ni presentarse», concluye Berlinches.

Tanto Irene Jiménez como Hugo Silva sienten una gran emoción de estar entre los elegidos, pero, al mismo tiempo, mucha presión. «Los nervios por hacerlo mal siempre están ahí», destaca Jiménez. A lo que Silva añade: «Sobre todo, porque si no lo haces bien, te pueden mirar mal». Sin embargo, ellos solo piensan en disfrutar del momento sin importarles nada más y hacer su trabajo lo mejor posible al lado de sus ídolos.