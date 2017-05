Fue despejándose el camino a base de palizas, encuentros durísimos a tres sets contra Roberta Vinci y Samantha Stosur para relajarse al final, más calmados los cuartos contra Vandeweghe y las semifinales ante Sevastova. Preparándose para lo que le esperaba, una final de altura contra una de las revoluciones de este Mutua Madrid Open, la francesa Kristina Mladenovic. Pero Simona Halep ya había estado allí, en ese escenario, en esa final, tanto en 2009 como en 2016, con una derrota y una victoria para aprender y poner en práctica en la edición de 2017. Y la experiencia le permitió frenar, con dificultades, los arrebatos de Mladenovic para levantar su segundo título consecutivo en Madrid.

La rumana era la primera tenista en alcanzar la última ronda en este torneo por tercera vez. Es la tercera en rotular el trofeo con su nombre en dos ocasiones, como lo hicieron antes Petra Kvitova y Serena Williams. Y como la estadounidense, es la segunda en grabarlo en dos ocasiones consecutivas.

No obstante, no solo ganó con experiencia. Halep guarda un tenis bravo, fuerte, directo, con derechas que desarbolan por velocidad e intención. Puro músculo concentrado. Y todo eso tuvo que sacar ante la francesa, altura, un tenis envolvente que envenenaba con altura las pelotas, rápida en los desplazamientos y contundente en las respuestas; siempre con un golpe más en la recámara porque sus piernas y sus 184 centímetros le permiten acortar la pista a su merced. Campeona este año en San Peterburgo, con 16 títulos en dobles, 24 años y 17 del mundo.

