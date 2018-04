Actualizado: 06/04/2018 11:09h

Actualizar

40 - 30 SET 1 1 - 1

El passing shot de Alexander Zverev se estrella en la red 30 - 30 SET 1 1 - 1

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 1 1 - 1

Impresionante passing shot de Alexander Zverev desde el fondo de la pista supera a David Ferrer y le sirve para ganar el punto Saque liftado de David Ferrer, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 15 SET 1 1 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a David Ferrer y consigue el punto CONTRABREAK DE DAVID FERRER !!! Comenzó algo dubitativo, pero se ha puesto pronto las pilas el gladiador español y sitúa la igualad en el tanteador en un frenético inicio de partido. 0 - 0 SET 1 1 - 1

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red DOBLO BOLA DE ROTURA PARA FERRER !!! Reacciona el español... 40 - 15 SET 1 0 - 1

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red

30 - 15 SET 1 0 - 1

David Ferrer con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 1 0 - 1

La volea de Alexander Zverev se va fuera Segundo servicio liftado de Alexander Zverev, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera BREAK DE ALEMANIA !!! Aprovecha la primera raqueta germana su primer opción de break y toma ventaja. 0 - 0 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de David Ferrer se va fuera

TRIPLE BOLA DE BREAK PARA ALEMANIA !!! Muy tenso Ferru en este inicio de partido. 0 - 40 SET 1 0 - 0

Alexander Zverev con una volea cercana a la red consigue el punto David Ferrer falla su segundo servicio, doble falta 0 - 15 SET 1 0 - 0

El revés de David Ferrer se va fuera Presentación de ambos equipos. Suenan los himnos de Alemania y España. De momento algo más de media entrada en la Plaza de Toros de Valencia, pero esto se irá caldeando con el paso de las horas. La eliminatoria está a punto de comenzar !!!

Esta será la quinta ocasión en la que se vean las caras ambos jugadores. De momento igualdad en el cara a cara entre ambos (2-2). Ferrer se impuso en los primeros y Zverev, por su parte, ha derrotado al alicantino en los dos últimos, disputados precisamente este año en Rotterdam y Miami. A TRIUNFAR DE NUEVO EN EL COSO. Esta será la 7ª eliminatoria que España dispute como local en una plaza de toros desde que disputara la primera en Palma de Mallorca en 2004. Ha ganado siempre que se han celebrado eliminatorias de la Copa Davis en este tipo de escenarios. De hecho, la última vez que la Armada se midió ante Alemania en casa fue en la Plaza de Toros de Puerto Banús. Esta será la cuarta eliminatoria que dispute Zverev en el torneo. Cuenta con un balance de 3 triunfos y 4 derrotas hasta el momento y hoy debutará en tierra batida. Alexander Zverev es en estos momentos el número 4 del ranking ATP y, a sus 20 años, es uno de los jugadores con más proyección del circuito. Después de lograr cinco títulos en 2017, incluyendo los Masters 1000 de Canadá y Roma, cayó el pasado domingo frente a John Isner en la final del Masters 1000 de Miami. INVICTO EN TIERRA BATIDA EN LA COPA DAVIS. Aunque hoy lo tendrá complicado frente a la primera raqueta alemana, hay un dato demoledor y es que, en Copa Davis, Ferrer jamás ha perdido un encuentro en tierra batida (16 victorias). En todas las superficies, el jugador cuenta con un balance de 27 partidos ganados y 4 derrotas.

Ferrer ocupa actualmente el puesto número 33 del ranking ATP. El alicantino cayó el año pasado del top 10, aunque espera volver a mostrarse competitivo y ser uno de los principales tenistas del circuito. Pero Sergi Bruguera no solo recupera a Nadal para esta serie. También vuelve otro histórico de la Armada como es David Ferrer. Aunque el de Javea ya estuvo seleccionado en la primera ronda de este año frente a Gran Bretaña, hoy disputará su primer encuentro en Copa Davis desde 2016, cuando se impuso en los dos partidos de individuales de la eliminatoria de play off contra India. Si nos atenemos a un partido en individuales, el jugador de Manacor disputó su último encuentro en este torneo en 2015 contra el danés Mikael Torpegaard. Esta eliminatoria supone la vuelta al equipo de Rafa Nadal. El actual número 1 de la ATP regresa tras más de un año de ausencia. Su última aparición fue en 2015, disputando el partido de dobles, en el play off por la permanencia en 2016 frente a la India. DATO. Esta será la 17ª eliminatoria que disputen España y Alemania en la Davis Cup. Los alemanes dominan el cara a cara con 10 victorias frente a las 6 de los españoles, aunque la Armada se ha impuesto en cuatro de las seis últimas.

España busca un billete para las semifinales de este prestigioso torneo por primera vez desde 2012 y dejar atrás algunos años de resultados discretos en la exitosa historia reciente de la Armada. Buenos días. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis 2018 entre España y Alemania desde la Plaza de Toros de Valencia. Abren el fuego David Ferrer y el número 1 de los germanos, Alexander Zverev. Preparados? Comenzamos