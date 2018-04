Actualizado: 08/04/2018 14:10h

Actualizar

40 - ADV SET 1 6 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Philipp Kohlschreiber que supera a David Ferrer y consigue el punto 40 - 40 SET 1 6 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de David Ferrer que supera a Philipp Kohlschreiber y consigue el punto 40 - ADV SET 1 6 - 5

El golpe de David Ferrer se va fuera Le cuesta un mundo cerrar a David Ferrer !!! Philipp Kohlschreiber ha recuperado sensaciones con un gran revés paralelo, y después se ha aprovechado de que David Ferrer no ha estado consistente en el fondo de pista. Deuce.

40 - 40 SET 1 6 - 5

David Ferrer estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Philipp Kohlschreiber, el resto de David Ferrer se va fuera 40 - 15 SET 1 6 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Philipp Kohlschreiber que supera a David Ferrer y consigue el punto TRIPLE PUNTO DE SET. VAMOS FERRU !!!!!! 40 - 0 SET 1 6 - 5

Philipp Kohlschreiber estrella su golpe de revés en la red

No está fino Philipp Kohlschreiber. SE BUSCA PELOTA DE SET EN LA PLAZA DE TOROS DE VALENCIA. 0-30. 30 - 0 SET 1 6 - 5

El golpe de derecha de Philipp Kohlschreiber se va fuera 15 - 0 SET 1 6 - 5

El revés de Philipp Kohlschreiber se va fuera David Ferrer, con más sufrimiento que juego, saca adelante un servicio muy comprometido. Ha solventados dos pelotas de break en contra y se garantiza la muerte súbita. No estaría mal evitarla si sorprende al resto a Philipp Kohlschreiber. Se prevé tarde no apta para cardíacos. 0 - 0 SET 1 6 - 5

El golpe de derecha de Philipp Kohlschreiber se va fuera

ADV - 40 SET 1 5 - 5

El golpe de derecha de Philipp Kohlschreiber se va fuera SEGUNDA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA DAVID FERRER. Se había ayudado con el saque para levantar dos pelotas de break de Philipp Kohlschreiber. Y ahora, cuando se disponía a cerrar, otra vez entra en bucle. David Ferrer falla su segundo servicio ADV - 40 SET 1 5 - 5

Philipp Kohlschreiber estrella su golpe de revés en la red Saque plano de David Ferrer, el resto de Philipp Kohlschreiber se va fuera

40 - ADV SET 1 5 - 5

David Ferrer estrella su golpe de derecha en la red Saque liftado de David Ferrer, Philipp Kohlschreiber no puede precisar el resto y la bola se va fuera PELOTA DE BREAK PARA PHILIPP KOHLSCHREIBER. Los nervios tienen que ser de acero y no marcharte del partido cuando dominas por 30-0. Tres fallos consecutivos del alicantino le entregan una oportunidad de oro al teutón. 30 - 40 SET 1 5 - 5

David Ferrer estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 1 5 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Philipp Kohlschreiber que supera a David Ferrer y consigue el punto

30 - 15 SET 1 5 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Philipp Kohlschreiber que supera a David Ferrer y consigue el punto 30 - 0 SET 1 5 - 5

Philipp Kohlschreiber estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 5 - 5

El globo defensivo de Philipp Kohlschreiber se va fuera Philipp Kohlschreiber no ha dado pie a David Ferrer. Buen servicio en el momento decisivo y mejor iniciativa para dejar sin respuesta al levantino en el fondo de la pista. Nos encaminamos hacia el Tie Break. 0 - 0 SET 1 5 - 5

David Ferrer estrella su golpe de derecha en la red

40 - ADV SET 1 5 - 4

Philipp Kohlschreiber con una volea cercana a la red consigue el punto NUEVA CAÑA DE REVÉS DEL ALEMÁN. DEUCE. LA PLAZA DE TOROS DE VALENCIA ES UN POLVORÍN. QUEREMOS UN SET BALL !!! 40 - 40 SET 1 5 - 4

El revés de Philipp Kohlschreiber se va fuera 30 - 40 SET 1 5 - 4

El revés de David Ferrer se va fuera Caña con el revés de Philipp Kohlschreiber. Buenos restos para David Ferrer, que se apoya en el viento y que busca rápidamente un Set Ball para ponerse el partido de cara. 30-30.

30 - 30 SET 1 5 - 4

El revés de Philipp Kohlschreiber se va fuera 15 - 30 SET 1 5 - 4

Philipp Kohlschreiber estrella su golpe de derecha en la red Saque liftado de Philipp Kohlschreiber, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 1 5 - 4

El revés de David Ferrer se va fuera Dos puntos gratuitos de saque le ayudan a David Ferrer a volver a apuntarse un juego. Buenas sensaciones para que, en el siguiente, pueda restar para anotarse el primer set de este decisivo encuentro.

Saque liftado de David Ferrer, Philipp Kohlschreiber no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de David Ferrer, Philipp Kohlschreiber no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 1 4 - 4

Remate desde la red de David Ferrer que no opciones a Philipp Kohlschreiber DOBLE FALTA, LA PRIMERA DEL PARTIDO, PARA DAVID FERRER. 15-15. David Ferrer falla su segundo servicio, doble falta

15 - 0 SET 1 4 - 4

El revés de Philipp Kohlschreiber se va fuera David Ferrer está metido en un pequeño bache. Peligro. Había encarado bien este juego al resto (0-15), pero un revés paralelo de Philipp Kohlschreiber lo metió dentro el juez de silla después de que el línea lo hubiera cantado fuera. Polémica y la concentración del javiero disipada. 0 - 0 SET 1 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Philipp Kohlschreiber que supera a David Ferrer y consigue el punto Segundo servicio liftado de Philipp Kohlschreiber, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30 SET 1 4 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Philipp Kohlschreiber que supera a David Ferrer y consigue el punto

30 - 0 SET 1 4 - 3

El revés de Philipp Kohlschreiber se va fuera 15 - 0 SET 1 4 - 3

La dejada de Philipp Kohlschreiber se estrella en la red BREAK DE KOHLSCHREIBER. El de Ausburgo le devuelve la moneda a Ferrer y le rompe el servicio en blanco. 0 - 0 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de David Ferrer se va fuera Tres bolas de break para el tenista alemán.

0 - 40 SET 1 4 - 2

Philipp Kohlschreiber con una precisa dejada a la que no llega David Ferrer se apunta el tanto Ahora el alemán vuelve a subir la intensidad de su juego, consciente de la impotancia de recuperar cuanto antes el break anterior. 0 - 30 SET 1 4 - 2

El revés de David Ferrer se va fuera 0 - 15 SET 1 4 - 2

El golpe de derecha de David Ferrer se va fuera 0 - 0 SET 1 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de David Ferrer que supera a Philipp Kohlschreiber y consigue el punto

BREAK DE FERRER. El tenista de Jávea aprovecha su primera oportunidad para romper el servicio de su rival y coger ventaja en este primer set. Tres bolas de break para David Ferrer. 40 - 0 SET 1 3 - 2

Philipp Kohlschreiber estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Philipp Kohlschreiber se va fuera 15 - 0 SET 1 3 - 2

El revés de Philipp Kohlschreiber se va fuera

Ya ha tenido algunos problemas con su servicio el alemán, veremos si ahora Ferrer puede buscar el break. Juego para David Ferrer que ha ganado sus tres primeros saques del partido. La sensación es que el de Jávea está mejor de piernas que su rival y que consigue llevarse los juegos con su servicio con mayor facilidad. 0 - 0 SET 1 3 - 2

El revés de Philipp Kohlschreiber se va fuera 40 - 15 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Philipp Kohlschreiber se va fuera 30 - 15 SET 1 2 - 2

David Ferrer estrella su golpe de derecha en la red

30 - 0 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Philipp Kohlschreiber se va fuera 15 - 0 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de David Ferrer que supera a Philipp Kohlschreiber y consigue el punto Buena derecha paralela de Philipp Kohlschreiber que le otorga el punto definitivo para cerrar este juego. Empate a dos en el marcador en este inicio de encuentro. 0 - 0 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Philipp Kohlschreiber que supera a David Ferrer y consigue el punto Resta mal Ferrer el segundo servicio de su rival que se pone con ventaja.

Segundo servicio liftado de Philipp Kohlschreiber, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Y otro punto que cede el tenista de Ausburgo, deuce. 40 - 40 SET 1 2 - 1

El golpe de derecha de Philipp Kohlschreiber se va fuera Se lamenta el alemán de haber perdido los dos últimos puntos cuando dominaba el juego con un 40-0. 30 - 40 SET 1 2 - 1

El revés de Philipp Kohlschreiber se va fuera

15 - 40 SET 1 2 - 1

David Ferrer con una volea cercana a la red consigue el punto Segundo servicio liftado de Philipp Kohlschreiber, David Ferrer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 2 - 1

El revés de David Ferrer se va fuera 0 - 15 SET 1 2 - 1

El revés de David Ferrer se va fuera Se repite la historia, ahora ha sido el alemán quién ha conseguido ponerse con ventaja gracias a un 15-30 pero Ferrer saca adelante el juego con su servicio.

0 - 0 SET 1 2 - 1

El revés de Philipp Kohlschreiber se va fuera Saque plano de David Ferrer, el resto de Philipp Kohlschreiber se va fuera 30 - 30 SET 1 1 - 1

La dejada de Philipp Kohlschreiber se estrella en la red 15 - 30 SET 1 1 - 1

El revés de David Ferrer se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de David Ferrer se va fuera

15 - 0 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Philipp Kohlschreiber se va fuera Juego para el tenista alemán. Ferrer había logrado ponerse con ventaja con el 30-15 pero su rival reacciona de inmediato para darle la vuelta al resultado. 0 - 0 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de David Ferrer se va fuera 30 - 40 SET 1 1 - 0

Philipp Kohlschreiber con una precisa dejada a la que no llega David Ferrer se apunta el tanto 30 - 30 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de David Ferrer se va fuera

Doble falta de Philipp Kohlschreiber, la primera que comete en el partido. Philipp Kohlschreiber falla su segundo servicio, doble falta Un encuentro entre dos tenistas muy parejos en el rankint ATP. Ferrer es actualmente el número 33 y el tenista de Augsburgo el número 34. 15 - 15 SET 1 1 - 0

El revés de Philipp Kohlschreiber se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 0

El globo defensivo de David Ferrer se va fuera

Fallo en el resto de Kohlschreiber que le otorgo el primer juego a David Ferrer. Arranca bien este quinto partido para España. Saque plano de David Ferrer, el resto de Philipp Kohlschreiber se va fuera Muy agresivo el tenista alemán en estos primeros puntos, buscando llevar el control aunque ahora su golpeo se estrella en la red. 40 - 30 SET 1 0 - 0

Philipp Kohlschreiber estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Philipp Kohlschreiber se va fuera

15 - 30 SET 1 0 - 0

Gran volea desde media pista de Philipp Kohlschreiber que supera a David Ferrer y consigue el punto Ha dado comienzo el encuentro con David Ferrer al servicio. 15 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de David Ferrer se va fuera Saque plano de David Ferrer, el resto de Philipp Kohlschreiber se va fuera Por tanto, hace diez años que el tenista alemán no gana a Ferrer, fue en el Masters de Paris de 2008 por 6-3 y 6-2. El último partido que jugaron fue en el Godó de 2015, en cuartos de final, con triunfo del valenciano en dos sets.

Entre ese 2005 y 2015, cuando se vieron las caras por última vez, se midieron en al menos una ocasión todos los años, salvo en 2012. La última etapa ha sido de dominio de Ferrer que se ha impuesto en sus últimos nueve partidos ante Philipp Kohlschreiber. Los números en los enfrentamientos previos entre ellos favorecen, por tanto, al jugador valenciano. Su primer choque se produjo nada más y nada menos que hace 13 años, en 2005, en Miami, donde ganó Ferrer en dos sets. Ferrer y Kohlschreiber son ya viejos conocidos en el circuito ya que se han enfrentado en un total de 13 ocasiones. En ellas, el de Javea logró la victoria en diez ocasiones y el alemán en tres. La victoria de Rafa en el día de hoy nos mantiene con vida en la eliminatoria. El punto definitivo se lo va a disputar David Ferrer con Philipp Kohlschreiber. Recordemos que Ferrer perdió el primer encuentro el pasado viernes, Nadal ganó el segundo el mismo día y ayer nuestra pareja de dobles sucumbió en un agónico encuentro en cinco sets.

A la armada española le ha costado llegar hasta este encuentro pero lo ha conseguido gracias al triunfo hace unos minutos de Rafa Nadal ante Zverev. Buenas tardes y bienvenidos a disfrutar con nosotros de este quinto partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis ante Alemania.