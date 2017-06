Feliciano López superó este viernes un maratón de tres sets (7-6(5), 6-7(1), 7-5) ante el checo Tomas Berych para alcanzar la ronda de semifinales en Queens (Londres), torneo ATP 500 que se disputa sobre hierba, donde le espera otro duro escollo, el búlgaro Grigor Dimitrov.

