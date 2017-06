Advirtió Rafael Nadal que un partón tan largo no le vendría bien. Pero Roger Federer hace años que intenta alargar su vida deportiva por todos los medios. Sin que deje de correr el reloj, él para cuando ve que la situación puede llevarle más inconvenientes que ventajas. Por eso decidió saltarse la temporada de tierra después de un comienzo de año excelente, con los títulos en el Abierto de Australia y los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami.

Y en su regreso a la competición, ya en la hierba que tan bien domina, Federer se ha encontrado con falta de ritmo. Tanto como para claudicar en el estreno en el torneo de Stuttgart contra Tommy Haas, un duelo de veteranos que frena el regreso del suizo (6-2, 6-7 (8) y 4-6).

Nada de eso parecía indicar el primer set. Supersónico Federer, con ganas de volver a la competición tras más de dos meses alejado de las pistas (73 días, desde el 2 de abril). En apenas 20 minutos se había adjudicado la primera manga, con finura en los golpes y delicadezas en la red que se sumaron a los múltiples regalos del alemán, 302 del mundo, 39 años en su DNI pero todavía mucho tenis. Desde 1982 no se producía un choque entre dos jugadores tan veteranos en el circuito ATP.

Haas comenzó a sacar su porencial en el segundo set, aprovechando la falta de acierto de Federer y de su relajación. Fueron dos breaks los que se regalaron el uno al otro, pero la balanza se decantó en el tie break, más efectivo el alemán y mucho más fallón el suizo, que incluso desaprovechó una bola de partido.

Lo mismo ocurrió en el parcial definitivo. En el quinto juego, Haas aprovechó que el saque no funcionaba del todo bien en la raqueta de su rival y metió un berak de distancia. A pesar de la veintena de aces que logró Federer, el revés no funcionó y las piernas no llegaron. El alemán leyó muy bien sus servicios y el suizo se vio superado cada vez que intentó subir a la red.

Es la segunda derrota de Federer en este 2017, después de la que sufrió en la segunda ronda de Dubái contra el ruso Evgeny Donskoy (116 del mundo). Y desde 2002 el suizo no caía en la primera ronda de un torneo de hierba. Fue en Wimbledon. Su próxima parada será Halle.