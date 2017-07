Federer ve a Murray como favorito para Wimbledon

El suizo Roger Federer, que aspira este año a conquistar su octavo título en Wimbledon y elevar a diecinueve la cosecha de grandes a lo largo de su carrera, calificó al vigente campeón, el británico Andy Murray, como principal favorito «si está bien físicamente». También al serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal. «Dependiendo de su estado de forma, si Murray está a tope físicamente será el gran favorito en esta edición. Para mí, todo lo que ocurrió antes del torneo de Queen's no importa tanto. Murray es uno de los mejores jugadores en la primera semana de Wimbledon», argumentó el suizo, antes de añadir: «Pero también Novak Djokovic o Nadal pueden ganar. Cuando los cuatro estamos bien está todo muy igualado».

Federer puntualizó que cada uno de los cuatro jugadores que han dominado el circuito en los últimos años «tiene sus cosas». «Yo he estado tiempo sin jugar y Murray no ha jugado en Queen's porque se ha resentido de su lesión, aunque siempre está a un buen nivel desde la primera semana. Djokovic ha ganado en Eastbourne y Nadal llega después de una gran racha en tierra. Todos ellos van a ser difíciles de ganar aquí», comentó. El tenista suizo comentó el dominio del cuarteto en los últimos tiempos, especialmente en el torneo londinense. «Es la realidad y un factor determinante aquí y en otros Grand Slam. Pero todo puede cambiar de pronto», explicó el favorito en las apuestas.

A sus 35 años Federer, que no gana en Wimbledon desde 2012, incluye entre los candidatos eventuales al australiano Nick Kyrgios y el alemán Alexander Zverev. «Los dos han demostrado que son capaces de ganar pero también otros como Milos Raonic, Kei Nishikori o Grigor Dimitrov. Dominic Thiem también es para tenerle en cuenta aunque la hierba no es su mejor superficie. Pero ha mejorado. Igualmente, Marin Cilic o Stanislas Wawrinka tienen experiencia. Han ganado otros grandes», recordó.

Debido a las reglas propias del torneo londinense el tenista suizo, actual número 5 del mundo, encarará Wimbledon como el tercer cabeza de serie, por lo que iniciará su recorrido por el All England Club contra el ucraniano Alexandr Dolgopolov. Llega al torneo habiendo disputado pocos partidos en los últimos meses. «Decidí apurar las opciones para la hierba. No me arrepiento. Podría haber jugado en París pero no me sentí preparado para estar en Madrid y Roma. Si no acudía con todas las garantías a Roland Garros era absurdo acudir y poco útil para Wimbledon. Solo he ganado una vez en Francia y no era lo mejor para después jugar en hierba. Ahora estoy bien y eso es lo positivo. Lo negativo, sin embargo, es que he jugado pocos partidos», analizó.

«No quiero estar a merced de mi oponente. Quiero tomar las riendas y la iniciativa del juego y ser agresivo. Tengo que ser rápido en los movimientos y también de mente. Solo tengo que descansar lo suficiente para estar fresco y jugar al tenis inspirado», analizó.