16/11/2017 14:48h

15 - 15 SET 2 2 - 2

El revés de Roger Federer se va fuera 15 - 0 SET 2 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Marin Cilic y consigue el punto Lo está haciendo muy fácil Cilic. Está golpeando con mucha confianza a la bola, cometiendo escasos errores. Ace de Marin Cilic con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Roger Federer

15 - 40 SET 2 2 - 1

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 2 2 - 1

Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Ace de Marin Cilic con un saque liftado que no puede devolver Roger Federer 0 - 15 SET 2 2 - 1

Remate desde la red de Marin Cilic que no opciones a Roger Federer Federer consigue resolver su turno de saque más comprometido del partido. Ha tenido que levantar el suizo una bola de break en contra, aunque ha conseguido remontar y continuará llevando la iniciativa en el tanteador en esta segunda manga.

Saque liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera ADV - 40 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Marin Cilic y consigue el punto 40 - 40 SET 2 1 - 1

Roger Federer estrella su golpe de derecha en la red Saque liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera

ADV - 40 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Marin Cilic y consigue el punto 40 - 40 SET 2 1 - 1

Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto BOLA DE BREAK PARA CILIC !!! Primera del partido para el croata... 40 - ADV SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 1

Roger Federer no consigue superar la red con su volea

40 - 30 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto 40 - 15 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera Segundo servicio liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Roger Federer con un saque liftado que no puede devolver Marin Cilic Saque liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Prosigue Cilic sorteando todas las dificultades que se le van planteando en el partido. Supera la quinta bola de break en contra para hacerse con otro turno de saque y seguir en la pelea. Ace de Marin Cilic con un saque liftado que no puede devolver Roger Federer 40 - ADV SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto 40 - 40 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto BOLA DE BREAK PARA FEDERER !!! Primera del segundo set y quinta del partido. No ha logrado convertir ninfuna el helvético.

40 - 30 SET 2 1 - 0

Gran resto de derecha de Roger Federer que supera a Marin Cilic y consigue el punto 30 - 30 SET 2 1 - 0

Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Ace de Marin Cilic con un saque plano que no puede devolver Roger Federer Marin Cilic falla su segundo servicio, doble falta Saque liftado de Marin Cilic, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Sin problemas Federer en su primer saque del segundo set. Ha logrado tres saques directos y ya suma diez en el global del partido. Cuatro son los que ha realizado de momento Cilic. Segundo servicio liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 15 SET 2 0 - 0

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Marin Cilic Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Marin Cilic

Saque liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera El tenista suizo ha llegado a disponer de cuatro bolas de break en esta primera manga, pero no ha conseguido convertir ninguna, algo que le ha penalizado enormemente en la resolución del set. A pesar de que ya está eliminado del torneo se quiere despedir el croata logrando la que sería su primera victoria en una Copa de Maestros y lo cierto es que ha salido a pista concentrado y con muchas ganas. SE LLEVA CILIC EL PRIMER SET !!! Ha sabido mantener la presión en un primer parcial que ha sido tremendamente igualado. 0 - 0 SET 1 6 - 7

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto

BOLA DE SET PARA CILIC !!! Y cuenta el croata con turno de saque... 5 - 6 SET 1 6 - 6

Marin Cilic con una volea cercana a la red consigue el punto 5 - 5 SET 1 6 - 6

El revés de Marin Cilic se va fuera Saque liftado de Marin Cilic, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 4-4. Recupera Federer el minibreak en contra y consigue igualar de nuevo el marcador.

4 - 4 SET 1 6 - 6

Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Saque liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 2-4. Los dos jugadores cambian de lado de pista con marcado de 4-2 a favor del croata en el tie break que resolverá este primer parcial. Ace de Roger Federer con un saque liftado que no puede devolver Marin Cilic Saque liftado de Marin Cilic, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera

1-3. Cilic mantiene el minibreak después de una doble falta de Federer... 1 - 3 SET 1 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto Roger Federer falla su segundo servicio, doble falta Saque liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Mantiene Federer el saque. Nos vamos al tie break !!! 0 - 40 SET 1 5 - 5

La volea de Roger Federer se va fuera Saque liftado de Marin Cilic, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 1 5 - 5

Marin Cilic con una volea cercana a la red consigue el punto Mantiene el saque el actual número 2 de la ATP. No ha concedido ninguna bola de break en contra hasta el momento.

0 - 0 SET 1 5 - 5

Marin Cilic estrella su golpe de derecha en la red Saque liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 1 4 - 5

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera Saque liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 1 4 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto

15 - 0 SET 1 4 - 5

El passing shot de Marin Cilic se va fuera Sale airoso Cilic de nuevo de una situación comprometida después de haber levantado en este último juego su cuarta bola de break en contra. Le está faltando al suizo algo más de definición en esas oportunidades que está teniendo para quebrar el servicio del balcánico. 0 - 0 SET 1 4 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto 40 - ADV SET 1 4 - 4

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red 40 - 40 SET 1 4 - 4

Marin Cilic con una volea cercana a la red consigue el punto

BOLA DE BREAK PARA FEDERER !!! Cuarta del partido para el tenista de Basilea. 40 - 30 SET 1 4 - 4

Marin Cilic no consigue superar la red con su volea 30 - 30 SET 1 4 - 4

El revés de Marin Cilic se va fuera Saque liftado de Marin Cilic, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Marin Cilic, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 0 SET 1 4 - 4

Marin Cilic estrella su golpe de derecha en la red Juego en blanco para Federer, Tremendo ahora el suizo. Lo ha resuelto en apenas un minuto y ojo ahora porque la presión sobre el saque de Cilic es enorme. 0 - 0 SET 1 4 - 4

Marin Cilic estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Roger Federer, el resto de Marin Cilic se va fuera Saque liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Se mantiene firme con el saque Cilic y si alguien pensaba que esto iba a ser un paseo militar para Federer, parece que estaba equivocado, al menos en lo que respecta a esta primera manga. Veremos... Segundo servicio liftado de Marin Cilic, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Marin Cilic, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 1 3 - 3

El revés de Roger Federer se va fuera

30 - 15 SET 1 3 - 3

Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 1 3 - 3

La dejada de Marin Cilic se va fuera Segundo servicio liftado de Marin Cilic, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera Sigue la igualdad !!! Parecía que podría haber llegado ahora el momento de Cilic al resto, pero lo cierto es que el croata ha cometido varios errores que le han hipotecado sus opciones en este juego. 0 - 0 SET 1 3 - 3

Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red

40 - 30 SET 1 2 - 3

Roger Federer no consigue superar la red con su volea Ace de Roger Federer con un saque liftado que no puede devolver Marin Cilic 30 - 15 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 3

El revés de Marin Cilic se va fuera 0 - 15 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera

Sufrió bastante en su primer turno de servicio, pero lo cierto es que a partir de entonces el croata está solventando sus saques con mucha suficiencia. Ace de Marin Cilic con un saque liftado que no puede devolver Roger Federer 15 - 40 SET 1 2 - 2

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red Ace de Marin Cilic con un saque liftado que no puede devolver Roger Federer 15 - 15 SET 1 2 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto

15 - 0 SET 1 2 - 2

Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Está jugando a buen nivel Cilic, pero lo cierto es que cuando Federer consigue llevar la iniciativa, se termina llevando los puntos con enorme autoridad. Ace de Roger Federer con un saque liftado que no puede devolver Marin Cilic Saque liftado de Roger Federer, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 1 1 - 2

Marin Cilic estrella su golpe de derecha en la red

15 - 15 SET 1 1 - 2

Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 15 SET 1 1 - 2

Gran volea desde media pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto Sin problemas ahora Cilic con su saque. Ha colocado buenos primeros y eso le ha permitido llevar la iniciativa en todo momento. Saque liftado de Marin Cilic, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 40 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto

30 - 30 SET 1 1 - 1

Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto 15 - 15 SET 1 1 - 1

El juez de pista ordena repetir el tanto 15 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 1

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red

Se lleva Federer también su primer turno de saque y eso que Cilic se llegó a situar con un amenazador 0-30 al resto. 0 - 0 SET 1 1 - 1

El passing shot de Marin Cilic se va fuera Ace de Roger Federer con un saque liftado que no puede devolver Marin Cilic 30 - 30 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Marin Cilic y consigue el punto 15 - 30 SET 1 0 - 1

Remate desde el centro de la pista de Roger Federer que no da opciones a Marin Cilic

0 - 30 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto 0 - 15 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Roger Federer se va fuera Mantiene Cilic su primer turno de saque, pero le ha costado un mundo al croata. Ha tenido que levantar hasta tres bolas de break antes de poder cerarlo. Ace de Marin Cilic con un saque liftado que no puede devolver Roger Federer 40 - ADV SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Roger Federer y consigue el punto

40 - 40 SET 1 0 - 0

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red Tercera bola de break para Federer !!! Sigue aprentando el jugador de Basilea. ADV - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Saque liftado de Marin Cilic, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40 SET 1 0 - 0

Roger Federer estrella su golpe de derecha en la red

BOLA DE BREAK PARA FEDERER !!! Primera oportunidad del suizo... 40 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 0

Roger Federer estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera

Segundo servicio liftado de Marin Cilic, Roger Federer no puede precisar el resto y la bola se va fuera La última vez que se enfrentaron fue en este 2017, en la comentada final de Wimbledon, en la que Federer fue muy superior, imponiéndose en tres mangas (6-3, 6-1, 6-4). Esta será la novena oportunidad en la que se enfrenten ambos jugadores. Domina el suizo el cara a cara con siete victorias y una derrota. El único triunfo del croata sobre Roger Federer llegó en 2014, en las semifinales del US Open, torneo que a la postre se acabaría adjudicando. Cilic llegaba a este torneo como el 5º clasificado del ranking ATP. Este año ostenta una única victoria al imponerse en el campeonato de Estambul y disputó su segunda final en un torneo de Grand Slam, cayendo en Wimbledon a manos del propio Roger Federer. Disputó también la final del torneo de Queens. Nada en juego tampoco para un Marin Cilic ya eliminado de un torneo en el que ha perdido en sus dos primeros enfrentamientos. Cayó ante Alexander Zverev (6-4, 3-6, 6-4) y frente a Jack Sock (7-5, 2-6, 6-7). Hoy intentará despedirse de la temporada con una victoria de prestigio contra Federer.

El único borrón, por decirlo de algún modo, del suizo en este 2017 supuso su eliminación a manos de Juan Martín del Potro en los cuartos de final del Open USA. En la presente campaña, Federer ha logrado 7 títulos, la cifra más alta desde 2007. Venció en el Open de Australia y Wimbledon. También se hizo con los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y Shanghai, y con los torneos de Halle y Basilea. Y eso que renunció a disputar la temporada de tierra batida. DATO. Federer ha alcanzado las semifinales de la Copa de Maestros en 14 de sus 15 participaciones, fallando solo en 2008. Y en diez de esas ocasiones previas, lo ha logrado, además, venciendo en los tres partidos del Round Robin. Hoy podría ser la 11ª. Aunque, como hemos comentado, el jugador suizo ya obtuvo su billete para semifinales, una nueva victoria en esta fase de grupos del ATP Finals supondrían 200 puntos adicionales en su persecución de Rafa Nadal para tratar de retornar al número 1 de la ATP. Federer ya se encuentra clasificado para las semifinales del torneo y lo hace como primero de grupo después de vencer en sus dos primeros partidos. El pasado domingo doblegó a Jack Sock (6-4, 7-6), mientras que el martes se impuso a Alexander Zverev (7-6, 5-7, 6-1).

Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partid entre Roger Federer y Marin Cilic, correspondiente a la tercera y definitiva jornada del grupo Boris Becker de la Copa de Maestros de Londres. Preparados? Comenzamos