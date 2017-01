Federer acepta con humor su nuevo rol

A pesar de haber ganado cuatro veces el Abierto de Australia, Roger Federer está considerado este año como un «tapado», después de pasar casi seis meses sin competir y ver como su clasificación descendía hasta el puesto 17 del mundo, pero el suizo ha aceptado esta nueva situación con humor, sabiendo que pisa un terreno desconocido en el que no se siente disminuido.

«¿Por qué no un cambio?», respondió el suizo con humor cuando se le preguntó por su condición. «Prefiero ser el favorito, pero ser el tapado está bien», añadió.

«Está bien. Mientras que esté sano y sienta que puedo aguantar cuatro o cinco sets y ganar muchos partidos seguidos, entonces será divertido, pero si siento dolor entonces, obviamente, no lo será», dijo el suizo de 35 años. «Entonces, no importará si eres cabeza de serie o tu ránking», añadió el exnúmero uno del mundo, que comenzará con un jugador procedente de la fase previa.

Prácticamente sin jugar desde que cayó en Wimbledon el pasado año, con un paso por la Copa Hopman, seis meses después, Federer comentó que lo que más ha echado de menos en todo este tiempo ha sido «lo que se siente al ganar».

«También ver a los compañeros, porque esto es como una extensión de la familia», recordó. Cuando llegas ves caras que no habías visto en mucho tiempo. Y es agradable verles de nuevo. Es bueno verlas cada año, y eso no lo he podido disfrutar en los pasados seis meses», dijo.

Un sentimiento compartido por Novak Djokovic, que participó también en una exhibición previa al torneo, y tuvo palabras de elogio hacia el suizo: «Con Roger siempre puedes ver nivel máximo y tenis de calidad». «Él trae este aura de campeón dentro y fuera de la pista. El deporte le echaba de menos», señaló.

Federer comentó que «todo está bajo control» y que se sentía genial, a la vez que su participación en la Copa Hopman fue una «gran preparación». «Veremos su fue perfecta o no, pero las condiciones se asemejan mucho. La pista central en Perth es de un tamaño similar a la de aquí y la velocidad la sentí la misma», dijo el suizo, que admitió que se sentía feliz porque Andy Murray aparecía en el torneo como número uno del mundo.

«Se que Andy no tiene 18 años, pero sabe todo lo que tiene que saber y no creo que su ránking le cambie de una gran manera. Se merece donde está, porque lo ha luchado durante mucho tiempo. Ha tenido derrotas importantes, y grandes victorias. Y lo que ha hecho es formidable para él y para este deporte», dijo Federer.