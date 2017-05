El fatal tropezón de un recogepelotas ante Nadal

Rafa Nadal solventó con una cómoda victoria su debut en el torneo francés de Roland Garros. El balear se deshizo de Paire en tres sets por 6-1, 6-4 y 6-1, en un partido sin demasiada historia. Sin embargo el choque dejó una de las imágenes de la jornada sobre la arena parisina.

Se produjo cuando uno de los recogepelotas, en su afán por colocarse en su sitio lo más rápido posible, se dio de bruces con el muro. La dureza del golpe sorprendió a los aficionados, alguno de los jueces de línea e incluso al propio Nadal, que ya se preparaba para sacar.

Another ballkid wipeout. Rafa checks up on him. Kid dusts his shoulders off.😳😜😍 pic.twitter.com/XK4bNzgkEn