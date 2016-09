El dulce llanto de Del Potro

Juan Martín del Potro ha protagonizado una de las imágenes más emotivas de la presente edición del US Open. El argentino cayó en la pista central de Nueva York ante el suizo Stanislas Wawrinka, después de un igualado partido que se alargó por más de tres horas, pero antes vivió un momento inigualable.

Con un 7-6 (5), 4-6, 6-3 y 5-2 en el marcador de la Arthur Ashe, con todo a favor para que Wawrinka cerrase su victoria, el público presente en la grada se puso en pie para interrumpir el choque y ovacionar durante más de un minuto a Del Potro, que no pudo aguantar la emoción y rompió a llorar en plena pista.

Tras el partido, ya con la derrota en el bolsillo, el argentino tuvo un sentido agradecimiento hacia el público: «Puedo haber perdido, pero jamás olvidaré esto. Ha sido algo mucho más fuerte que ganar cualquier partido. Me han hecho muy feliz y no me importa el resultado», dijo Del Potro a la prensa.

«Lo que viví en este último juego es muy difícil que le pase a otro jugador del circuito. Si uno se guía por la gente, claramente el ganador era yo, pero el marcador decía otra cosa. Así que me quedo con esta linda sensación y el gran partido que hice», analizó.

«Obviamente no es lindo perder, pero esto vale mucho más que un partido o un torneo y realmente lo valoro muchísimo porque sé que es por el esfuerzo que hice para volver a jugar, y no tanto por ganar o perder», concluyó el argentino.