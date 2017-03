Después de pasear a Norman, la Copa del Abierto de Australia, por las montañas suizas, Roger Federer aterrizó de nuevo en las pistas un mes después. Lo hacía en Dubái, donde tiene residencia y es casi un ídolo local. Además, había ganado siete veces el torneo. después de ganar sin problemas a Benoit Paire, el suizo se ha visto sorprendido por sus propios errores y por Evgeny Donskoy, desparpajo y constancia hasta el final.

El suizo lo tuvo todo en su mano para ganar: un fácil primer set, tres bolas de partido en el segundo y un 5-1 en el tie break del tercero. Pero una tras otra fue perdiendo sus opciones en favor de un Donskoy que celebró la victoria lanzando la raqueta al aire. No era para menos. Su ranking, 116 del mundo, y su palmarés, vacío todavía, palidecen frente al ganador de 18 Grand Slams.

Nada de esto pareció importarle al ruso, que siguió batallando contra lo imposible en un segundo set que alargó hasta el tie break y del que se defendió con ahínco y fuerza de las tres bolas de partido en contra. Nunca se dejó llevar, y forzó a un Federer que no encontró finura ni efectividad con sus golpes al parcial definitivo.

Aún así, a pesar de los requiebros en el marcador, el guion ofrecía un final favorable al número 9 del mundo. En el tercer set logró un break para ponerse 5-2, pero no supo terminar la tarea. Con subidas a la red a destiempo, saques que no ofrecían garantías y demasiados errores no forzados, Federer se dejó comer el terreno por un Donskoy batallador, fantástico en la pelea por apurar todas sus opciones y firmar la mejor victoria de su carrera hasta el momento.

Ni siquiera quiso pensar en bajar los brazos cuando en el definitivo tie break el marcador le decía que iba 1-5. Forzó más errores a su rival y terminó elevando la raqueta hasta el cielo, donde está ahora su moral y su alegría. Para desesperación de la grada de Dubái, que quería ver vencer a su ídolo. Federer no pudo esta vez, y se marcha del torneo con solo dos partidos antes de afrontar Indian Wells.