Copa Davis Un dobles decisivo y con variantes Sergi Bruguera podría elegir a Rafa Nadal para jugar con Marc López, que ya lograron el oro olímpico, en el duelo de hoy contra Puetz y Struff

Con la eliminatoria igualada, el partido de dobles cobra mayor protagonismo. Sergi Bruguera analiza diferentes posibilidades para evitar que todo se juegue a una carta el domingo. Tiene a cinco tenistas con mucho recrrido, experiencia y ganas de hacerlo bien, así que las variantes se multiplican. «Los partidos del viernes han ido un poco como esperábamos, han ganado más o menos los que veíamos que eran favoritos. Zverev y Nadal. Así que esta noche [por ayer] valoraremos todas las opciones», confirmó el capitán sin desvelar ninguna carta.

Sobre el papel son Feliciano López, que arrastra un resfriado pero que confirmó que ya estaba recuperado, y Marc López quienes se jugarán el punto contra Jan-Lennard Struff y Tim Puetz. El catalán fue llamado de última hora tras la baja de Pablo Carreño. No obstante, Bruguera también tiene la opción de apuntar al propio Nadal con Marc, pues ya la dupla ha dado muchas alegrías al tenis español. Juntos lograron el oro olímpico en Río 2016 y se entienden a la perfección.

También tiene diferentes opciones para el domingo. El único que se muestra competitivo para frenar a Zverev es Nadal, pero Bruguera tendrá que contar con el desgaste que acumula y la poca preparación. «Mi preparación no es la ideal, pero estoy en casa y con un nivel bueno. Tendré que jugar mejor [que con Kohlschreiber]. No puedo cometer tantos errores. Es un rival duro. Sería una buena prueba para ver si estoy preparado. Será un partido decisivo. Tanto para no perder como para ganar. Tendré que estar competitivo porque juego con uno de los mejores ahora mismo», analizó el balear.

Sin embargo, de necesitarse un último punto para decidir la eliminatoria, el capitán de la Davis también podría variar el plan establecido. Con la derrota de David Ferrer, al que se le vio cansado, ante Alexander Zverev, podría llamar a Roberto Bautista, damnificado por el paso al frente de los más veteranos, para sorprender a Philipp Kohlschreiber, otro batallador.

Opciones que dependerán de un dobles que se torna definitivo para el devenir de la eliminatoria.