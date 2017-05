Djokovic, a semifinales sin jugar

Novak Djokovic ya está en las semifinales el Mutua Madrid Open sin la necesidad de jugar. Su rival, Kei Nishikori, comunicó esta mañana que sufre un problema en la muñeca derecha que le impide saltar a la pista. El partido abría la sesión del viernes en la pista Manolo Santana y media hora antes se informó del abandono del japonés.

De este modo, el serbio, actual campeón, ya está entre los cuatro mejores tenistas de esta edición. Su rival en semifinales saldrá del duelo entre Rafael Nadal y David Goffin, que juegan a partir de las 16 horas.

«Mi muñeca no está todavía al cien por cien y no quiero arriesgarme. Creo que tengo una oportunidad para jugar en Roma pero no puedo prometerlo. Roland Garros es más importante», añadió Nishikori, que no pudo jugar en Barcelona por el mismo problema.