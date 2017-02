Conchita Martínez es la imagen de un nuevo tiempo tranquilo en el que España, tanto en la Davis como en la Copa Federación, vuelve a optar a todo. Atrás quedaron aquellos turbulentos tiempos en que se borraban las principales figuras, en un pulso con la Federación Española que ha dejado de existir. Con Conchita, en su doble cometido de capitana del equipo masculino y del femenino, se logró el año pasado el ascenso a la máxima categoría de ambas competiciones, y ahora se vuelve a hablar de tenis y nuestros jugadores se codean con los mejores.

Tras clasificar en una agónica eliminatoria el pasado fin de semana a los chicos para los cuartos de final de la Copa Davis, ahora toca hacer lo propio a partir de hoy en la Copa Federación. Un reto nada fácil, pues las españolas se enfrentan nada menos que a las checas, campeonas de las tres últimas ediciones del torneo.

«En el mejor momento»

Conchita es optimista porque asegura que las españolas «están en su mejor momento de juego». Apostará por un juego «agresivo» y que las jugadoras estén «muy luchadoras hasta encontrar la oportunidad que se presente. Ojalá se lo pongamos igual de difícil que en Sevilla», señaló Martínez sobre el emparejamiento en la primera ronda de la Copa Federación de 2014, cuando las checas deshicieron el empate en el dobles.

En cuanto a la ausencia por lesión de Petra Kvitova, una jugadora clave en la hegemonía de este equipo en el torneo, la capitana española recordó que a ellas también les falta alguien clave como Carla Suárez, apartada por una lesión de hombro.

La capitana mostró su agrado por el resultado del sorteo, ya que la eliminatoria la abrirán Garbiñe Muguruza, siete del mundo, y la checa Barbora Strycova, decimoséptima. También confió en el rendimiento de la número dos española, Lara Arruabarrena, que se medirá a la número tres del mundo, Karolina Pliskova. «Está muy motivada y yo muy contenta de cómo lo está haciendo. No hay nada que perder», dijo Martínez.

Por su parte, Garbiñe Muguruza no ocultó la dificultad que entraña esta primera ronda: «Es una eliminatoria durísima. Eran las más difíciles para jugar, pero está claro que daremos lo máximo. Son partidos en los que vamos a tener que jugar muy, muy bien o no vamos a ganar. Así que ahí está la clave, en jugar muy bien», afirmó. Sobre Barbora Strycova, su rival de hoy, recordó el precedente negativo: «La última vez que jugamos me ganó en un partido bastante bueno. Espero una rival difícil y al día siguiente también».

Muguruza dice estar recuperada y «al máximo nivel» tras los problemas físicos de inicio de temporada y se mostró dispuesta a saltar a la pista cuantas veces lo necesite Conchita Martínez. «Siempre me hace ilusión la Copa Federación. Daré lo mejor de mí y si se me necesita para los tres puntos, ahí estaré», indicó.