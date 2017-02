Argentina, flamante campeona de la Copa Davis, está a un paso de quedar abocado a la pelea por la permanencia en el Grupo Mundial tras acabar en desventaja frente Italia (0-2), en la primera jornada de la primera ronda.

Carlos Berlocq y Guido Pella, que han asumido la responsabilidad del equipo ante las bajas de Juan Martín del Potro y Federico Delbonis, fueron superados por Andreas Seppi y Paolo Lorenzi, respectivamente.

Pero la gran polémica estuvo en la grada. Diego Maradona acudió al Parque Sarmiento de Buenos Aires para animar a sus tenistas. Su presencia no pasó inadvertida. Todo lo contrario, el astro argentino no paró de animar y gritar a sus tenistas, lo que provocó cierta molestia en uno de ellos. Así, Berlocq afirmó tras su derrota ante Seppi que los gritos de Maradona le habían llegado a incordiar: «A Diego lo escuche muchísimo. Lo tenía muy cerca y me llamaba por mi nombre, yo sabía que él estaba en ese sector de la tribuna», afirmó Berlocq en declaraciones recogidas por el diario Clarín. «n un momento le hablaba a Seppi mientras sacaba sin darse cuenta de que me distraía a mí en la devolución, así que le pedí que se callara, pero entendió al revés y comenzó a gritar más fuerte».

Aún así, Berlocq quiso agradecer el apoyo de Maradona y quitó hierro al asunto: «De todos modos lo tomé de la mejor manera, porque era increíble la fe que Diego me tenía, el aliento que me daba todo el tiempo. Había perdido los dos primeros sets y él me decía: 'No importa, seguí, seguí'. Eran todos mensajes positivos».

Maradona volverá a estar presente este sábado en la pista del Parque Sarmiento para ver el partido de dobles, que puede ser definitivo para la suerte de Argentina en la Copa Davis de este año.