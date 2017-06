Las claves del Nadal-Wawrinka

En el reino de Rafael Nadal, Stan Wawrinka busca una proeza. Nunca nadie ha tosido al balear en una final de Roland Garros, campeón aquí hasta en nueve ocasiones y más lanzado que nunca, con solo 29 juegos entregados y directo al décimo mordisco en París. Precaución, reclama el español, que sabe del poderío de Wawrinka y más en un partido de los importantes. A partir de las 15 horas, en la Chatrier, afronta un pulso que tiene varios aspectos a tener en cuenta.

La importancia del primer set

Aunque sea a cinco sets, el primero puede resultar definitivo. Wawrina sabe que no le interesa un pulso largo y buscará desde el inicio dar poco ritmo al partido. Necesita tomar la delantera si quiere vencer a Nadal a cinco mangas, algo que únicamente ha sucedido dos veces en la historia cuando se juega en tierra. Robin Soderling lo hizo en 2009 y Novak Djokovic en 2014, ambos en Roland Garros.

Mentalidad ganadora

Nadal llega mejor que nunca a la final, entusiasmado en un curso repleto de alegrías. Con la arcilla llegaron los frutos del trabajo bien hecho y ya ha conquistado Montecarlo, Barcelona y Madrid. Le queda rematar con París, y está cargado de confianza, mucho menos nervioso de lo habitual. Sin embargo, no hay que olvidar que Wawrinka aterriza con autoestima después de tumbar a Murray en cinco sets, silencioso para plantarse en esta final.

Mover a Wawrinka

Los técnicos de Nadal dan con la clave. Wawrinka es un jugador muy agresivo, con un revés durísimo y una derecha que manda mucho. De todos modos, es básico que el suizo no le dé a la bola en estático, pues es ahí cuando es un peligro incontrolable. «Tiene que mover a Wawrinka, que no se sienta cómodo», apunta Toni Nadal. «Rafa tiene que jugar largo. Tiene que intentar que no se le queden bolas fáciles. Al final, Wawrinka no es un jugador paciente, va a buscar el punto en sus primeros tiros».

El peso de las horas en la pista

Lo cierto es que Nadal ha volado en esta edición de Roland Garros, con únicamente diez horas y un minuto sobre la pista. Por contra Stan Wawrinka se ha pasado 15 horas y 20 minutos, siendo larguísimo su duelo de semifinales. Con Murray estuvo cuatro horas y 34 minutos, un factor a tener en cuenta. De todos m odos, Wawrinka, aunque en apariencia se pueda pensar lo contrario, ha mejorado mucho en el aspecto físico.

La derecha de Nadal

Para que Nadal tome la iniciativa, necesita su mejor derecha. Le ha ido de maravilla durante todo el torneo y ha dominado casi todos los intercambios, preciso a la hora de atacar y demostrando ser un defensor como pocos. Con el revés también abre mucha pista y en el saque ha mejorado considerablemente, en especial con el segundo. Tiene los golpes para desactivar a Wawrinka.