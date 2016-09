Carreño y García-Domínguez se meten por sorpresa en la final del dobles en Nueva York

De las cuatro parejas de dobles que ayer se enfrentaban en las semifinales del US Open, tres de ellas ya llevaban un Grand Slam esta temporada en la faltriquera. El británico Jamie Murray -hermano de Andy Murray- y el brasileño Bruno Soares ganaron en el abierto de Australia. Ayer derrotaron a los franceses Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut, primeros cabeza de serie del torneo, que ganaron en Wimbledon. La otra semifinal era enteramente española: Feliciano López y Marc López, triunfadores este año en Roland Garros, se enfrentaban a Pablo Carreño Busta y Guillermo García-Domínguez, con menos experiencia en dobles y sin apenas haber jugado juntos este año.

Contra pronóstico, la pareja Carreño-García-Domínguez se impuso a los favoritos (6-3, 7-5).

El partido fue muy igualado y se definió por detalles. Carreño -que llegó hasta tercera ronda en la competición individual en Nueva York, perdió con Dominique Thiem- y García-Domínguez -no pasó del primer partido en individual- salieron con la fe del que no tiene nada que perder.

Feliciano López reconoció después del partido que les faltó «jugar un pelín mejor en los momentos importantes» y que no se sintieron cómodos con unos rivales que no son doblistas puros: «Juegan de una forma un poco diferente a lo habitual, no van a saque y volea, juegan de fondo, y eso hace el partido diferente».

Como contrapunto, mucha felicidad en la pareja ganadora, que nunca había llegado a cuartos de final de un Grand Slam en dobles. «Ha sido un gran partido, hemos entrado muy fuerte y cuando hemos tenido la oportunidad lo hemos cerrado», opinó Carreño.

García-Domínguez aseguró que disputarán la final de hoy sábado con la misma ilusión. Se enfrentarán a Murray y Soares, una pareja de doblistas puros: «Sabemos cuál es su juego»; dijo.

Si consiguen una nueva proeza y derrotan a esta pareja especialista, Carreño y García-Domínguez serán la primera pareja española en ganar el dobles del US Open desde que en 1988 lo hiciera una de las duplas míticas del tenis nacional, la formada por Sergio Casal y Emilio Sánchez-Vicario. Lo consiguieron en 1988, cuando Guillermo García-López tenía cinco años y a Pablo Carreño le faltaban tres para nacer.

¿Significa eso algo para ellos? «Significa que no debe ser fácil, ha pasado mucho tiempo», reconoció Carreño. «Para nosotros ganar será una alegría inmensa, un paso muy importante en nuestras carreras».