Carreño apunta al título en Río

El austríaco Dominic Thiem, octavo mejor jugador del mundo, y el español Pablo Carreño, número 24 en el ranking ATP, se disputarán este domingo el título del Abierto de tenis de Río de Janeiro, único torneo ATP 500 de América Latina.

Thiem, segundo cabeza de serie en el torneo, confirmó su condición de favorito ante el español Albert Ramos, 25.º del mundo y quinto cabeza de serie, al que ganó por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 21 minutos de partido. Aunque Thiem y Ramos llegaron a las semifinales sin haber perdido ningún set, el austríaco salió dispuesto a resolver el partido por la vía rápida y no dio ninguna opción al catalán, al que le rompió dos veces su servicio en la primera manga.

En el segundo set, Thiem se puso con ventaja desde el inicio con un 'break' en el primer juego, aunque con 4-3 a su favor, Ramos-Viñolas le devolvió la ruptura de servicio y logró empatar el partido a 4. No obstante, el austríaco sacó todo su mejor repertorio de nuevo para devolverle el 'break' a su rival y cerrar el partido por 6-4. «Fue mi mejor partido en el torneo. Estoy muy feliz de haber llegado a la final, por ser un ATP 500, que cuenta puntos importantes en el ranking», explicó Thiem al finalizar el partido. La de Río será la primera final que disputa el tenista centroeuropeo este año en los ochos torneos que ha disputado.

En la segunda semifinal, el español Pablo Carreño, sexto cabeza de serie en el torneo, logró el billete para la final ante la joven promesa noruega Casper Ruud, de apenas 18 años y que vendió muy cara su derrota, por 2-6, 7-5 y 6-0, en casi dos horas de partido.

Ruud, invitado por la organización para disputar el torneo con su aval de haber sido el mejor jugador del mundo en categoría júnior y que ya cuenta con un ATP Challenger y dos Futures en su palmarés, demostró el por que es uno de los jugadores llamado a marcar una época en los próximos años en el tenis mundial.

El noruego, 208 del mundo y que ha logrado en el Abierto de Río sus primeras victorias en el circuito ATP World Tour, tuvo el partido en sus manos en el segundo set, pero los nervios y la inexperiencia acabaron jugando en su contra ante un Carreño que fue de menos a más y que acabó arrollando al escandinavo en la tercera manga. Con un potente golpe desde la línea de fondo y con un juego muy agresivo, el noruego prácticamente no le dio opciones a Carreño, que se vio superado en el primer set, en el que apenas aguantó hasta el 2-2. Con un 'break' en el sexto juego, Ruud se puso con un 4-2 a su favor que ya no dejó escapar, rompiendo de nuevo el servicio de su rival en el octavo juego, con el que se llevó el primer parcial.

En la segunda, el vikingo parecía que ponía la directa al romperle el servicio al asturiano y ponerse con 3-1 a su favor, aunque Carreño reaccionó y le devolvió la ruptura.

Ruud nuevamente logró un 'break' con el que se adelantó 4-2, pero el tenista de Gijón reaccionó hasta empatar el encuentro a 4 y aprovechar los nervios e inexperiencia de Ruud, quien cometió el triple de errores no forzados en la segunda manga, para romperle el servicio en el undécimo juego (6-5) y mantener el suyo, llevando el partido a un definitivo tercer set.

Más sereno, Carreño Busta no le dio opción a su rival en el tercer set, rompiéndole el servicio en el primer, el tercer y el quinto juego, manteniendo el suyo y arrollando a Ruud por 6-0. «Ha sido muy difícil, muy duro, Casper (Ruud) jugó muy bien, no veía la forma de contrarrestar sus golpes, empezó muy acertado y sin fallar, pero a base de pelear, de animarme mucho y de que me viera ahí, ha empezado a dudar y he logrado darle le vuelta al partido», explicó Carreño Busta al finalizar el partido.

El Abierto de Tenis de Río de Janeiro, torneo de tierra batida y único ATP 500 de América Latina, se disputa en las instalaciones del hipódromo de Río de Janeiro, y reparte 1,46 millones de dólares en premios.