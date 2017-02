Carreño: «Ahora estoy muy dolido, por no decir otra palabra»

Tomaba por primera vez en su carrera la responsabilidad de una eliminatoria de Copa Davis para España. Pero a Pablo Carreño le pudo la presión del cargo. Serio y todavía sin haber enfriado la derrota ante Franko Skugor, el español se enfrentó a la rueda de prensa con los sentimientos por delante.

«No es el estreno soñado, desde luego. Al principio estaba nervioso, luego he ido jugando mejor, pero al final, la tensión, los nervios, la grada... se me ha hecho difícil», explicó en su primera intervención. Aseguró después que no se va a hundir y que sacará conclusiones positivas. Ha perdido, y con tres bolas de partido desaprovechadas, pero la eliminatoria está abierta todavía y confía en aprender de este encuentro. «En un partido muchas veces tienes oportunidades y pierdes y a veces tiene oportunidades el rival y ganas. Esta vez he perdido, pero tengo que sacar cosas positivas. Ojalá ganemos, pero aunque perdamos tengo que sacar lo positivo».

Asumió que al responsabilidad de jugar la Copa Davis pesó demasiado en algunos puntos, como también la gestión de la grada: «En la Copa Davis juegas por un equipo y no estás acostumbrado. Tardas en hacerlo. Ha habido momentos que no he podido sacar mi mejor nivel. Sé que en casa hubiera sido más fácil. Y la grada... bueno, se ha volcado con Skugor y yo no he sabido aprovechar mis oportunidades».

Lo reconoció tal cual: «Ahora estoy dolido, por no decir otra palabra. Está siendo muy duro tener la conciencia tranquila y para salir de esto. No en un mes o en una semana, sino en unas horas. Lo que sí sé es que nadie me puede reprochar que no lo he dado todo. Habré jugado mejor o peor, pero lo he dado todo. Desde luego que si gana Roberto [Bautista] será más fácil salir adelante».

También intentó explicar el controvertido último punto del partido. «He pedido muchos ojos de halcón durante el encuentro, porque el juez de silla no estaba muy por la labor de tomar decisiones en contra de los de casa. En un momento tan tenso como es una bola de partido en contra, alguien en la grada ha cantado fuera y yo, auqnue sabía que había dado en la línea, he parado el encuentro. El juez de silla daba el punto a Skugor, pero el de la ITF, con razón porque la grada no puede cantar las bolas fuera, ha dicho que no, que había que repetirlo. Les ha dejado el ojo de halcón, que me parece absurdo, y en el siguiente punto he perdido».