Bautista: «Con la Davis sientes más responsabilidad»

Después de un despertar tardío, Roberto Bautista mantiene la línea regular de buenos resultados y alegrías. No le importa la superficie, por eso en su vitrina lucen por igual los títulos de 2014, Stuttgart (tierra batida) y s-Hertogenbosh (hierba), como los de 2016: Sofía (rápida bajo techo) y Auckland (rápida al aire libre). Triunfos de todos los colores que le han ayudado a ganar confianza, prestancia y puntos para apuntar al «top ten». Este 2017 lo ha estrenado con su quinto título, en Chennai, y resume que solo es trabajo. En Croacia lidera a España en su primer paso del Grupo Mundial para luchar por la sexta Ensaladera. Los croatas no cuentan con Marin Cilic, Ivan Dodig, Borna Coric o Ivo Karlovic, pero Bautista no se fía.

-Buen comienzo de año: un título, unos octavos en Australia.

-Hemos dado continuidad a lo que hicimos el año pasado. Encontramos cosas que nos fueron bien y seguimos ahí. Da tranquilidad empezar el año de esta forma. Comienzas ganando, con mucho ritmo de competición, y con puntos. Es un buen comienzo.

-Ahora se pone la camiseta de España para la Copa Davis. ¿Qué cambia en un deporte tan individual?

-Mucho. Es tenis, pero en la Copa Davis sientes mucha más responsabilidad. Ya no juegas por ti solo, hay un equipo y mucha gente. Es más difícil porque sientes el peso de cada partido, es mucho más emocional.

-¿Cómo es el encuentro con los demás jugadores?

-Muy bueno. Es muy distinto a un torneo normal en el que casi no te ves. Aquí, compartimos muchas horas: los entrenamientos, luego en la recuperación, o también fuera de la pista… Y es bueno porque todo lo que puedas estar juntos haces equipo y eso se nota.

-Pablo Carreño, Marc López, Feliciano López y usted. Veteranía, juventud, mucha calidad.

-Creo que el equipo está muy bien. Pero sé que tendremos nuestros momentos de dificultad ante Croacia.

-De un tiempo a esta parte, usted es el que más noticias buenas está dando al tenis español. ¿Es un cambio mental, en la confianza...?

-No es más que el trabajo diario, solo eso ha hecho que ahora esté el segundo español en el ranking. Pero aquí todos somos iguales. Todos venimos a aportar lo que mejor sabemos, nuestro granito de arena. Es un equipo.

-¿Conoce bien a los croatas?

-Sí, pueden ser desconocidos para el gran público, pero he jugado con tres de ellos y los conozco bien. Si hacemos las cosas como sabemos podemos salir bien de la eliminatoria. Pero sin Rafa [Nadal] también sabemos que habrá momentos complicados.

-¿Qué le aporta a usted Conchita Martínez desde el banco?

-Nos da tranquilidad, apoyo, ver el partido desde fuera ayuda, se comunica con nuestros entrenadores y hace que se comparta la información para que todo vaya lo mejor posible.

-Vio la final de Australia, supongo.

-Sí, claro y si te soy sincero, pensaba que ganaría Rafa. Estaba jugando muy bien y tuvo su oportunidad con el 3-1 y ventaja. De verdad pensé que ganaría. Pero es sorprendente cómo ha vuelto Federer. De Rafa sabía más porque nos hemos entrenado algún día juntos y lo vi muy, muy bien. Creo que han hecho un trabajo muy bueno con el equipo, le han aportado diferentes visiones y cosas buenas. Estoy convencido de que va a luchar por grandes cosas este año.

-¿Cuántos partidos de tenis suele ver al día?

-Soy de los que ve muchos partidos. Me gusta verlos sobre todo en competición. También hablar de tenis.

-India, Melbourne, ahora Croacia. ¿Se ha despertado alguna vez sin saber dónde está?

-Alguna vez…

-En un deporte tan individual como este, ¿se ha sentido solo alguna vez?

-Muchas veces. Te sientes solo muchas veces. Estás solo muchas horas, en los hoteles, en los torneos, los viajes. También estás solo en la pista.

-Ya está acostumbrado, ¿pero qué supone para usted estar tanto tiempo fuera de casa?

-Echas de menos mucho a la familia, tener días tranquilos, estar en casa, pasar más tiempo con los tuyos. Son muchos días fuera de España. Y a los caballos, claro, por supuesto que los echo de menos.