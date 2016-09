Sancionada por gritar «¡vamos!» en español durante un partido

Allegra Hanlon, una joven tenista estadounidense que lucha por abrirse paso como profesional, ha denunciado una práctica en las canchas de su país que considera represiva. En un artículo publicado en The Washington Post, Hanlon relata que fue sancionada con un punto de penalización por gritar «¡Vamos!» en español, algo prohibido según el reglamento de la asociación estadounidense de tenis.

Hanlon, de ascendencia colombiana por parte de madre, explica que la sanción ocurrió en un partido de 2013, en Michigan, y que desde entonces ha comprobado como situaciones parecidas les han ido ocurriendo a otros tenistas de procedencia latinoamericana.

«En un momento de euforia, después de ganar un punto y mientras cambiábamos de lado de la cancha grité '¡vamos!'. 'Punto de penalización, Hanlon. No se puede hablar en otros idiomas', me dijo el árbitro. Me giré y le dije: 'Lo siento, ¿qué?'. 'No se puede decir 'bamos' o lo que quiera que hayas dicho. Tienes que hablar en inglés', respondió».

Hanlon, que ahora estudia y juega para la Universidad de Cornell, cuenta que intentó explicarle al árbitro que 'vamos' se entendía de forma universal, sobre todo porque es el grito de guerra de Rafa Nadal, pero no hubo solución.

«Desde entonces», prosigue, «he tenido que contenerme para no gritar nada, ni en español ni en inglés, por el miedo a ser sancionada de nuevo. Más tarde recibí la notificación de la Asocicación estadounidense en el que me explicaban la sanción por haber dado un grito en un idioma extranjero. El hecho de que el idioma extranjero fuera el mío propio no significaba nada. El mensaje era claro: yo era una intrusa a la que no se veía con buenos ojos».