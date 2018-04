Real Madrid Zidane: «En Turín saldremos con la ambición de ganar» El técnico madridista subraya que frente a la Juventus no pensarán en el partido de vuelta en el Bernabéu: «No, no especularemos»

Zidane regresó a las rotaciones que le permitieron conquistar la Champions y la Liga en la campaña anterior y la presentación de una alineación inédita, con Vallejo y Theo como titulares, fue un éxito que Achraf y Llorente confirmaron con su posterior inclusión en el once. El francés elogió el rendimiento de las cuatro novedades y solo lamentó una mala noticia, la primera lesión de Nacho en su dilatada carrera futbolística.

La mala noticia fue la primera lesión de Nacho en su dilatada carrera. La diabetes que le diagnosticaron hace muchos años intensificó su disciplina. Nunca se había roto. Sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha y teme tener que perderse el doble duelo contra la Juventus y el derbi ante el Atlético

El defensa madrileño no se había roto en su vida. La diabetes que le diagnosticaron hace muchos años intensificó sus cuidados físicos. Era un muro irrompible. Pero ayer sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha que pueden dejarle sin jugar durante quince días. Hoy, las pruebas médicas deben confirmar o rechazar ese pronóstico inicial. Si se consolida el diagnóstico previo, el multiusos de la retaguardia blanca se perderá los dos enfrentamientos con la Juventus y el derbi contra el Atlético del domingo. Sensible baja ante esa trilogía de contiendas tan importantes.

El semblante de Nacho, casi llorando, la mirada perdida, sentado en el banquillo con una toalla para tapar su tristeza ante el público, lo decía todo. «Nacho no está contento, se siente incómodo, pidió el cambio por precaución y la resonancia magnética dirá lo que tiene», señalaba su entrenador, preocupado por un hombre que siempre rinde.

En modo Champions

Bale y Benzema rindieron en Las Palmas. El galés anotó dos tantos y suma catorce en este curso. El francés celebró su partido 400 en el Real Madrid con su gol 189 en el club, el noveno de la temporada. Chichizola le sacó dos ocasiones claras bajo palos. Los mejores futbolistas del conjunto blanco en Gran Canaria fueron Bale y Vallejo. El rendimiento del británico, suplente en los dos duelos frente al PSG, dio alas al morbo del once que Zidane presentará el próximo martes en Italia. El responsable del campeón de Europa toreó bien la cuestión: «Estoy muy contento por el partido de Gareth. El once que pondré frente a la Juventus lo conocerás el martes». Le intentaron buscar un recodo de la alineación al preguntarle por Isco. Fue reservado por un problema físico, aseguró. «Sentía molestias y por eso se quedó en Madrid». No dejó entrever que fuera guardado para la competición continental. Ni un renuncio para calcular el equipo.

El entrenador se concentraba ya en la cita de la Copa de Europa: «Desde este mismo momento estoy pensando en la Liga de Campeones». Y habló claro: «En Turín no especularemos con el resultado». Afirmó que irán a por todas: «Ante la Juventus saldremos a jugar con toda la ambición de ganar, sin pensar en el partido de vuelta en el Bernabéu».