Zidane tiene decidido el once

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

El «casting» para ser el cuarto centrocampista del Real Madrid en el Juventus Stadium es un combate externo, no interno. Zidane esconde su decisión ante Allegri, ante la prensa y ante el futbolista elegido, que lo sabrá hoy. Asensio, Isco, Lucas y Bale compiten por ocupar ese puesto en el sistema 4-4-2 que el francés ha impuesto como triunfal en la Champions. No ha perdido una sola eliminatoria de la Copa de Europa desde que cogió las riendas del equipo el 4 de enero de 2016. Y tiene decidido el once que se medirá mañana al conjunto piamontés. Asensio e Isco son los favoritos. En todo caso, los dos tendrán protagonismo en terreno blanquinegro.

Zidane quita trascendencia a su elección, porque considera que no tiene once titulares, sino mucho más, y alineará a Marco, Asensio, Lucas, Isco y Bale, como titulares y como relevos en los segundos tiempos, en los tres partidos fundamentales que abordará en ocho días: Turín, el derbi en el Bernabéu y la visita de la Juventus

El técnico quita trascendencia a esa elección, porque no significa un demérito para los otros candidatos. Para él no existe debate: «Todos son válidos y todos podrían jugar (Asensio, Isco, Lucas y Bale), pero elijo según las características del partido y del rival, porque todos se encuentran en buena forma», incluidos Kovacic, Vallejo y Theo, que tendrán minutos en estas tres citas.

Su máxima es que todos ellos serán protagonistas en ocho días que marcarán la temporada: «No tengo once titulares, tengo muchos más y debo pensar en hacer tres equipos competitivos frente a la Juventus en Turín, ante el Atlético el domingo y de nuevo contra la Juventus en nuestra casa. Todos van a tener minutos en estos tres importantes partidos». Visualiza el debate exterior como un incentivo popular previo a la cita de mañana.

La incógnita que riega con su silencio se centra especialmente en alinear a Marco Asensio, determinante en los dos encuentros frente al PSG, o a Isco, triunfador con España. El responsable del Real Madrid está acostumbrado a la presión «a corto plazo» de los medios comunicación, que piden la alineación del último jugador que lo ha hecho muy bien unos días antes. Es el caso que se le presenta con Francisco Alarcón, la figura de la selección española. El marsellés reflexiona que lo fundamental en sus decisiones es rendir en su equipo, no en las selecciones, porque la forma de jugar es diferente. Y en su cabeza ronda ser lo más justo posible y dar sitio también a Lucas, otro hombre clave en la eliminatoria con el PSG.