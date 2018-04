Real Madrid Zidane: «No haremos pasillo, el Barcelona no lo hizo» El técnico es tajante: «Es una decisión mía, ellos rompieron la tradición tras el Mundial de Clubes»

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

El Real Madrid ataca el derbi más extraño de la historia. Con la Liga perdida, los blancos tienen el reto de superar al Atlético mientras su prioridad es reservar piernas y pulmones en el objetivo supremo de conquistar la Champions.

El morbo es que los blancos quieren ganar al Atlético y ser segundos, aunque su victoria pueda significar que tengan que hacer el pasillo al Barcelona. ABC le cuestionó si piensa en una victoria que puede implicar hacer el pasillo al máximo rival en el Camp Nou y el francés fue directo al grano: «No haremos pasillo al Barcelona, es una decisión mí. Y queremos ganar al Atlético». Explicó la razón de su negativa al preguntarle si es la reacción a la negativa azulgrana a realizar el pasillo al Real Madrid cuando ganó el Mundial de Clubes: «Tú lo has dicho todo, ellos rompieron la tradición después del Mundial de Clubes y nosotros tampoco lo haremos. Lo digo ya para no me pregunten más dentro de dos semanas».

La BBC se augura como titular. Bale espera volver a la titularidad tras ser suplente en la Copa de Europa y titular en la última jornada liguera, en Las Palmas: «Bale no jugó en Turín, pero para mí es un jugador importante. espero que siga la próxima temporada, pero ahora mismo no sé siquiera si seguiré yo y lo importante es ganarlo todo hasta final de temporada y luego se verá todo»

El aspecto más complicado para el entrenador francés es manejar el problema de los centrales. Nacho es baja para tres semanas y Ramos está sancionado en la Champions y no jugará el miércoles frente a la Juventus en el Bernabéu. Mañana debería ser titular al lado de Vallejo, con el fin de preservar a Varane para la cita continental. Sería el primer derbi para el joven central aragonés.