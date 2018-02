Betis-Real Madrid Zidane: «Mi futuro lo decidiré a final de temporada, solo pienso en el equipo» Elogios a Ronaldo: «Con Cristiano nunca hay que dudar, surge en cualquier momento, en cuanto tiene dos ocasiones»

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

@tgm46 17/02/2018 13:28h Actualizado: 17/02/2018 15:03h

Criticado, denostado, ganador de ocho títulos y menospreciado al denominarle y considerarle un simple «alineador de onces», Zidane venció con una lección táctica a Emery y ahora ya le han buscado incluso despido y nuevo trabajo. Se ha dicho que dejaría el Real Madrid en junio, aunque gane la Decimotercera, y que será el próximo seleccionador de Francia, en sustitución de Deschamps. Tiene contrato con el Real Madrid hasta 2020. ABC le preguntó por su futuro y el técnico fue franco: «No pienso en mi futuro, yo pienso a corto plazo y ahora solo me centro en el equipo y en conseguir lo máximo posible. Mi futuro lo decidiré a final de temporada». Admitió la dureza del cargo: «Ser entrenador es complicado y serlo del Real Madrid, sí, desgasta más, porque es el mejor equipo del mundo, pero decidiré mi futuro a final de la temporada, como digo. No he tomado ninguna determinación, no es el momento, ahora estamos concentrados en conseguir nuestros objetivos».

El Real Madrid acaba de superar al PSG y solo se habla de adioses. Extraño. El preparador contestó a este periódico por su triunfo táctico frente a Emery, con tres decisiones: Isco para lograr la superioridad en el centro del campo, el revulsivo de Asensio y la colocación del doble pivote Modric-Kroos que permitió contar en ataque con Lucas, Asensio, Bale y Crstiano: «Jugamos bien ante el PSG, pero ahora queda el partido de vuelta. me alegró mucho la felicitación de Marcelo, porque quería decirme que agradecía mi trabajo, como en otros momentos lo hicieron Modric, Ramos o Cristiano». El partido ante el París Saint Germain constató que el conjunto blanco no sufría un problema físico. Quizá, como dijo Zidane, el dilema es que a muchos futbolistas «les pone» más mentalmente la Champions que la Liga, que ahora presenta cinco jornadas antes de la visita a París: «Tenemos cinco partidos de Liga antes de pensar de nuevo en el PSG y contaré con todos los jugadores (rotaciones) para ello».

Antonio Pintus es uno de los culpables del buen estado físico del plantel. Su pretemporada de invierno quedó patente, ante el PSG, que ha sido un acierto, porque ha reseteado la punta de velocidad y la potencia de todo el grupo. El Rey emérito le felicitó en Cardiff por su éxito en la preparación. Ahora, ese buen trabajo ha vuelto a quedar plasmado: «Estamos bien física y anímicamente. Ahora tenemos que continuar demostrándolo en la Liga y luego ante el PSG. Me hablan de por qué no juega más Asensio, que por qué no salió Bale como titular. Antes me preguntaban por qué no juega Isco o Ceballos (reaparece mañana). Todo es porque tengo muchos jugadores de calidad y tengo un trabajo complicado que es elegir, pues no pueden jugar todos».