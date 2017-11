Real Madrid Zidane: «Bale nos aporta velocidad y centros, vuelve pronto» Lesión muscular de Asensio: «Tiene un problema pequeño y es mejor que se recupere en unos días antes que forzar y hacerse más daño»

El Real Madrid ve la botella medio llena. Zidane recupera al campeón al completo. Kovacic y Keylor están aptos para jugar, Bale lo hará en unos días y Ramos quiere reaparecer ya, aunque los médicos le aconsejan que espere para ser titular en la visita del siguiente sábado al Athletic en San Mamés: «Keylor, Kovacic y Bale ya se ejercitan con nosotros y casi todos entrarán en la convocatoria. Ramos trabaja con la máscara, pero hay jugadores para ocupar los puestos de centrales (Vallejo y Varane)».

«Bale es muy importante para el equipo, queremos al mejor Gareth; ya entrena con nosotros y quiero que juegue pronto para que todo sea normal para él y olvide lo anterior»

El entrenador francés habló especialmente de Gareth Bale y su posible aportación al equipo: «Gareth es muy importante para el equipo. Aporta muchas cosas, velocidad y centros. Ya se entrena con nosotros y quiero que juegue pronto para que todo sea normal para él y olvide lo anterior».

Analizó los diez puntos de desventaja con el Barcelona: «No me lo esperaba estar así hace cuatro meses». Fue preguntado por Cristiano y Benzema, goleadores en Chipre: «Esto será un punto de partida para ambos. Y desde ahora cada partido será decisivo para nosotros».

Valoró al Málaga de Míchel, que intenta salir de los puestos de descenso: «Míchel es un buen entrenador, como fue un buen jugador. El Málaga juega bien con él».

El técnico no entró en el litigio de los arbitrajes perjudiciales, aunque en el Metropolitano volvió a ver como no se señalaban dos penaltis. Y confirmó la lesión muscular de Asensio, que no trabajó con el plantel esta mañana: «Asensio tiene un pequeño problema y hemos decidido que es mejor que descanse unos días, porque si forzara podía ser peor». Intentará estar apto para visitar al Athletic en San Mamés.