Real Madrid Zidane: «Sí, quiero seguir en el Real Madrid» El técnico advierte que Ramos e Isco sienten molestias y no jugarán en Las Palmas. Cristiano puede descansar y Carvajal se encuentra sancionado

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

@tgm46 Actualizado: 30/03/2018 13:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las Palmas y Juventus son los objetivos del Real Madrid en tres días decisivos. Pero Zidane cambió el chip al hablar de su futuro y del porvenir de Isco, como si fueran unidos. Puso las balas en la diana: «Yo quiero continuar en el Real Madrid la próxima temporada. después, ya sabes como es el fútbol, pero yo quiero seguir». Al mencionarle el interés de los clubes ingleses por el centrocampista español, tiró a dar: «Deseo que Isco continué en el Real Madrid. Va a seguir en el Real Madrid, ya está».

Zidane quiere matar dos pájaros de un tiro. Debe vencer en Las Palmas y piensa en el partido de Turín frente a la Juventus. Cristiano, Ramos e Isco pueden descansar mañana frente a la Unión Deportiva. Los dos andaluces ni se entrenaron y no viajan esta tarde a las Islas Canarias. Ronaldo sí saltó al césped, pero se tocó la rodilla en un gesto que daba a entrever su deseo de descanso. Carvajal está sancionado y no jugará ante el conjunto canario. Los suplentes cuentan más que nunca en este encuentro. Será el día de las rotaciones.

«Yo quiero seguir en el Real Madrid y quiero que Isco siga en el Real Madrid. No me molestó lo que dijo Isco, en el Real Madrid tengo veinticinco jugadores y los catorce que no salen en un partido como titulares son un problema»

El rendimiento de Isco con la selección española era el quid de la cuestión ante Zidane. El entrenador valoró la situación: «Isco realizó un gran partido contra Argentina, toda España hizo un partido impresionante. No me molestó lo que dijo después del partido (que sentía mayor confianza cuando jugaba en la selección) porque yo tengo veinticinco hombres en el Real Madrid y no pueden jugar todos. Cuando hago un once, los otros catorce que no salen como titulares son un problema».

El responsable del Real Madrid planificaba las alineaciones con vistas a los dos partidos, no se centraba solo en el duelo liguero. Manda la Champions. «Ahora pienso en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que se juega mucho. Isco tiene molestias (problemas en la espalda), Ramos siente también molestias (sobrecarga) y Carvajal está sancionado. Cristiano, lo verás mañana. Claro que pensamos también en Turín, pero ahora toca la Liga y queremos alcanzar el segundo puesto como mínimo». Habló de Bale. «Está listo para jugar, aunque disputara los dos encuentros con Gales».