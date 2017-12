Real Madrid Ultimátum a Benzema Zidane le ha defendido y mantenido en el once, pero el club necesita que el delantero reaccione. Si no responde en enero, Bale y Asensio tomarán su sitio

Se acaba el crédito, que ha sido a largo plazo y sin intereses. Benzema debe aprovechar los partidos en enero para mantener la titularidad. Cuando las cosas van bien, las alineaciones titulares no se tocan, solo se hacen rotaciones para descansar, pero el Real Madrid no ha funcionado en la Liga, fue superado por el Tottenham en la clasificación de la Champions y Zidane no puede esperar más. El clásico fue el punto y final de una situación límite. «Zizou» no puede volver a fallar en el campeonato español (en el 0-3 falló su sistema sin Isco). No puede morir con Benzema al frente de la alineación. Antes caerá el delantero. El entrenador ya tuvo que tomar medidas drásticas el 27 de febrero de 2016, cuando el Atlético venció 0-1 en el Bernabéu. Quitó a James del once y eligió a Casemiro como medio destructivo. Hoy es intocable. Con el brasileño ganó estos ocho títulos que engrosan su palmarés del técnico. El técnico vive ahora una situación similar que requiere soluciones importantes.

Autoanálisis: Karim expuso el día 23 que trabajará duro estas vacaciones, reflexionará y volverá renovado

En el Real Madrid nunca se vive del pasado, aunque se hayan conquistado más competiciones que nunca en 2017, y el club sabe que necesita una reacción ante una Liga casi imposible y una Champions muy dura, marcada por el enfrentamiento con el PSG . Los próximos tres meses marcarán el futuro de muchos futbolistas. Si Benzema no consigue goles en las dos próximas jornadas, frente al Celta y el Villarreal, Zidane deberá sustituirle de la alineación matriz en beneficio de Bale, de Asensio o de Mayoral. Hay una segunda razón principal: es de justicia. Asensio y Bale se encuentran en buena forma y merecen jugar.

Cristiano está solo

Benzema se marchó el día 23 de vacaciones, dolido por el 0-3 en el clásico, con varios propósitos de enmienda. Debía reflexionar respecto a su rendimiento y su aportación al equipo. Argumentó que en las vacaciones trabajará duro físicamente, meditará y regresará el día 30 a los entrenamientos renovado. El entrenador ha dialogado con él. Nadie le ha protegido ni le protegerá más que Zidane. Cristiano es su segundo apoyo, pues el portugués prefiere jugar al lado de «Karim» que junto a un punta más rematador que le pise la zona de remate. Van unidos en el «pack». Pero la situación ya es insostenible. Ronaldo no puede hacer todos los goles del equipo. Remató nada menos que 53 en este 2017 que agoniza. El Real Madrid añora los goles de un segundo delantero. Se nota demasiado cuando las cosas no salen. Y Benzema no aporta. Necesita un reciclaje. O suma en el casillero o perderá su plaza. Solo lleva cinco tantos y seis postes desde el mes de agosto. Es su etapa menos productiva desde que Florentino Pérez le fichó en 2009. El «9» acaba su peor año personal en su larga carrera en el club: ha firmado catorce dianas en doce meses, precisamente en el año de mayores éxitos históricos del Real Madrid. Algo no encaja.

Algo pasa con Karim, pues en el año natural 2016 rubricó casi el doble que ahora, 26 tantos, tras una mejoría ostensible en su rendimiento, y en 2015 hizo 22. Zidane le pide ahora otro salto adelante como el que dio cuando el entrenador llegó al Real Madrid hace veintitrés meses, hecho que supuso una alegría para el futbolista.

El ABC del Real Madrid

El Real Madrid no puede perder la temporada en enero v Zidane requiere una reacción inmediata, no solo de Benzema, sino de otros líderes como Marcelo y Kroos. El club no puede perder más puntos en la Liga. Tiene que apostar fuerte por la Copa. Y en febrero comenzará el sumo desafío por la Copa de Europa, el PSG como rival, una final anticipada. Van a formar el once quienes mejor se encuentren, sin dilación ni concesiones, porque todos se juegan ya su porvenir.

Ahora mismo, Zidane tiene cuatro opciones para conformar un nuevo ataque si Benzema continúa sin funcionar y hay que cambiar el ataque. La primera, un 4-4-2 con Bale y Cristiano como arietes e Isco en la media punta. La segunda, un tridente nuevo, el ABC del Real Madrid, con Asensio, Bale y Cristiano. La tercera, un 4-4-2 con Cristiano y Asensio arriba, más Isco de enlace. Y la cuarta, un 4-3-3 muy ofensivo con Lucas, Cristiano y Bale. Borja Mayoral podría entrar en algunas de estas variantes como «nueve», como un segundo ABC madridista integrado por Asensio, Borja Mayoral y Cristiano.

La Copa del Rey, que los blancos abordan frente al Numancia el 4 de enero, servirá para que los teóricos suplentes adquieran ritmo de competición. Zidane dirigirá una pequeña minipretemporada para los titulares, desde el 30 de diciembre, mientras Kovacic, Borja Mayoral, Theo, Vallejo, Ceballos, Marcos Llorente, Achraf y Kiko Casilla obtienen minutos en Soria. Asensio, Bale e Isco, las tres altenativas directas en la delanera, serán reservados para al importante visita al Celta el 7 de enero. Benzema se examinará esa noche en el viejo Balaídos.

Su realidad, cinco goles en cinco meses, no es consecuencia de una mala etapa, es una tendencia que comenzó la temporada pasada, en la que logró 19 tantos aunque el Real Madrid celebrara los dos títulos más prolijos en partidos, la Liga y la Champions. No está fino el francés. Sus allegados aducen que el descarte de la selección, decidido por Deschamps, le ha hecho mucho daño. Le dolió no jugar la Eurocopa de su país, perdida en la final, y le hiere estar fuera del equipo que disputará el Mundial de Rusia. Debe ganarse el crédito en el Real Madrid.