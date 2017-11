Real Madrid Vuelve Kovacic, la fuerza que falta Es el jugador más añorado por Zidane, porque aporta fútbol vertical y agresividad, dos virtudes que el equipo no ha tenido en el centro del campo

Es, como Modric, otro niño de la guerra. Esa dureza mental, intrínseca a su carácter formado en la emigración, le hace ser un futbolista ideal para el espíritu del Real Madrid. Está acostumbrado a luchar para llegar a lo más alto sin tirar la toalla. Kovacic es hijo de padres bosniocroatas. Sus progenitores eran de Kotor Varos, localidad de Bosnia-Herzegovina, pero la guerra de los Balcanes hizo que emigraran a Linz, Austria, y allí nació el 6 de mayo de 1994. Jugó en las categorías inferiores del Linz y a los doce años fue ojeado por la Juventus, que se lo quiso llevar. Sus padres decidieron irse a vivir en Zagreb y forjó su carrera juvenil en el Dinamo. A los diecinueve años era fichado por el Inter. Y a los 21 fue cazado por el Real Madrid, que observó en él una potencia y una agresividad ofensiva que Zidane hizo valer desde que llegó el 4 de enero de 2016. Son las virtudes que hoy necesita el técnico francés para reactivar a su equipo.

«Mateo» rompe líneas: el técnico francés considera esencial su capacidad de abrir huecos con sus incursiones en ataque

Kovacic reaparece mañana en el conjunto blanco, en la Copa, «para quedarse», señalan los hombres que han trabajado con él desde que se rompió el tendón largo del aductor derecho el 13 de septiembre, frente al Apoel. Será de nuevo una pieza fundamental en el esquema principal del entrenador. Era titular en el estreno de la temporada, gracias al motor ofensivo que imprimía al juego, y volverá a ser importante desde ahora. Se transformará en el primer relevo de Modric, Kroos y Casemiro y muchas veces será titular. «Cotizará a la par que Asensio», indica un profesional de Valdebebas.

«Con Mateo no habría pasado»

«Mateo», como le llaman sus compañeros, fue fichado como una promesa, sin los tambores de las grandes estrellas, pero el muchacho, coriáceo en su empuje, ha conseguido en el Real Madrid lo que todo jugador sueña: ser añorado. Muchos aficionados del Bernabéu, sabios por experiencia y poso, han comentado durante sus dos meses de ausencia una frase que nadie podría augurar en un club repleto de figuras: «¡Cuanto se ha notado la falta de Kovacic! Con él no habríamos perdido todos estos puntos en casa». Es un concepto que también ha manejado el cuerpo técnico, que no puede mirar para atrás, pero que sabe que no posee otro futbolista de esas características, un motor incansable que imprime fuerza al centro del campo y rompe líneas con su fútbol vertical y su agresividad para llegar hasta el área contraria sin temor a perder la pelota. Porque esa es otra virtud que el técnico echó de menos en esos encuentros llenos de tensión, contra el Betis, el Levante, el Valencia y el Málaga, un hombre que arriesgue en ataque sin temor a perder el balón y ser pitado. Kovacic no le teme a nada, porque su juego se alimenta de ese riesgo.

Jugar ante el Fuenlabrada y el Athletic

Kovacic puede jugar de interior y de medio centro. Zidane no dudará en darle entrada en cuanto valore que hay debilidad en su línea media, como ha sucedido demasiadas veces esta temporada. El croata, que tuvo como ídolo a Modric desde la niñez, jugará mañana ante el Fuenlabrada y espera tener minutos ante el Athletic en el decisivo duelo de San Mamés. A Mateo ya le llamaban «el profesor», siendo tan joven, por su disciplina espartana para trabajar y rendir siempre.

Era titular: suma cinco partidos. Fue titular en el comienzo de la temporada. Es un baluarte para Zidane. Disputó los dos partidos de la Supercopa de España frente al Barcelona, dos jornadas de Liga y el primer duelo de Champions de la temporada, el 9 de septiembre ante el Apoel, que fue cuando se lesionó.

Jugó 39 encuentros en la campaña pasada, la mejor de la historia del Real Madrid. Sumó un total de 2.156 minuto de competición Anotó tres goles y dio dos.

Disputó 33 en su estreno, la temporada 2015-16: Llegó en julio de 2015, procedente del Inter, con 21 años y su fuerza se hizo valer en el equipo. Jugó 34 partidos, marcó un tanto y dio otro.