Real Madrid-Juventus Zidane: «Benzema está sufriendo» El entrenador francés desvela las sensaciones de Karim, frustrado por su bajo número de goles

Rubén Cañizares

MADRID Actualizado: 10/04/2018 14:05h

No hay rueda de prensa de Zidane sin pregunta de Benzema. Es el peaje de la mezcla entre la irregular temporada del ariete, la fidelidad de su técnico y las críticas de su afición. Y hoy tocaba preguntarle de nuevo, pero hubo respuesta fuera de guión, algo no muy habitual en Zidane: «Él está sufriendo con lo que se dice. Le gustaría estar mejor y meter más de goles»,

El entrenador blanco, en su habitual línea de prudencia, volvió a rechazar la etiqueta de favorito en la Champions y pasó de largo por una hipotética final contra el Barcelona. Para Zidane, solo existe la final de mañana: «Es lo único que me interesa. Los equipos grandes nunca se rinden, y eso hará la Juventus. Mirad el derbi del domingo. El otro día con el Atlético podíamos haber perdido el partido, y ¿cómo explicas eso después del encuentro que hicimos?».

Pero la realidad dice que el Madrid está cerca de una nueva Champions, lo que supondría haber ganado más Copas de Europa que Ligas en lo que llevamos de siglo, algo para lo que Zidane no encuentra argumentos: «¿Ganar más Champions que Ligas? No hay explicación, pero no hemos sido regulares. Tuvimos momentos de dificultad de cara a portería y lo pagamos. Odo el mundo sbr que a mí me hace más ilusión ganar la Liga, porque es lo más difícil. Y creo que también le pasa a los jugadores. Pero es cierto que en Champions la trayectoria de este club es impresionante».

Ese buen momento del que habla Zidane se manifiesta en mayor número de goles anotados, menos encajados y un juego más brillante, algo que ha explotado Cristiano, con una media de 1,6 goles por partido en lo que llevamos de 2018: «Es un honor convivir con este jugador, como en su época lo fue Di Stéfano».

Varane, piropos para Higuaín

Para mañana, con las bajas de Ramos, sancionado, y Nacho, lesionado, será Varane el que tome el liderazgo de la zaga, en un momento dulce para el francés, una vez superados de forma definitiva sus problemas en la rodilla: «Ahora ya está bien. Fue una lesión complicada pero a día de hoy me conozco mejor y conozco como cuidar mi rodilla. Sé lo que hacer para controlarme. Mido 190 centímetros y una de mis características es la velocidad, y eso impide a mi cuerpo un descanso específico. Yo me controlo ahora más a nivel físico para estar bien al cien por cien y rendir del mismo modo».

Es la séptima temporada del francés en la plantilla blanca, una carrera en el club de Concha Espina en la que ha crecido como persona y jugador: «Desde que viene aquí he mejorado en muchos aspectos de mi juego y ahora tengo más experiencia. Soy jugador más completo y siempre intento aprender y mejorar, y mostrarle a mis compañeros que soy fiable y doy la cara. Me siento cómodo con la presión y la exigencia de este club».

Varane confiesa que guarda muy buen recuerdo de Higuaín, que mañana regresa por primera vez al Bernabéu desde su marcha en 2013, cree que la Juventus les planteará una partido de suma exigencia pero que las bajas de Ramos y Nacho no deben hacer preocupar a la afición, y considera un honor jugar contra Buffon en el que podría ser su último partido en la Champions: «Yo le veo con ilusión... ya veremos qué decide, pero es una leyenda, como deportista y como persona»