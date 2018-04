Real Madrid-Juventus «El mayor robo de mi carrera» La Juventus explota contra Michael Oliver por su controvertida decisión en el minuto 93

Otra vez el minuto 93, y otra vez salvados por la campana. El penalti más largo del mundo dio el pase al Real Madrid a semifinales en una noche donde se rozó la tragedia, pero el controvertido penalti de Benatia a Lucas Vázquez evitó la gesta de la Juventus y un fiasco histórico del Madrid. Una pena máxima que desató un trueno de sentimientos contrapuestos y tardó más de cinco minutos en lanzarse, con final feliz para los blancos. Durante esos trescientos segundos, hubo también unas escenas bochornosas en la zona de prensa del tercer anfiteatro del Bernabéu. Tres periodistas italianos se encararon con algunos colegas españoles, además de increpar a aficionados del Madrid pegados a esa zona delimitada para los medios de comunicación. El penoso episodio se quedó en insultos y lamentos y no fue a mayores, pero la imagen fue indigna de unos profesionales que estaban en el campo para trabajar y no para ejercer de forofos.

Buffon, desencadenado

Mientras, sobre el terreno de juego, Buffon entraba en cólera para acabar siendo expulsado por Michael Oliver y decirle a Lucas que no era un jugador «deportivo». Lo que no se sabe fue lo que le dijo al colegiado en ese cara a cara tan tenso, pero sí fue contundente en la zona mixta: «Si no tienes personalidad, quédate en la grada comiendo patatas con tu mujer y no te cargues una hazaña como esta. Si tienes el cinismo de conceder un penalti así en el minuto 93 no eres un hombre, eres un animal. El colegiado tiene un cubo de basura en lugar de un corazón. Es un ‘killer’». Triste despedida de la Champions para el mejor portero de los últimos veinte años, cuyas palabras tan vehementes darán la vuelta al mundo.

Chiellini tampoco se mordió la lengua. El central juventino atacó con dureza al colegiado inglés y, como ya hizo Guardiola en la noche del martes tras caer el City eliminado, utilizó el tan manido argumento de los favores arbitrales al Madrid: «Ha sido el mayor robo que he sufrido en mi carrera como profesional. Es descarado que siempre beneficien al Madrid en Champions y nunca pase al contrario. Los del Bayern aún se acuerdan del año pasado lo que pasó aquí».

Más comedio fue Allegri, que supo perder de manera más elegante, y desmintió un rifirrafe con Ramos en el túnel de vestuarios: «Le he dicho que el penalti era gris, en tono de broma, y le he recordado que hubo uno parecido a Cuadrado en Turín, también el minuto 93, y no se pitó. Después de un partido así, hay que entender que perder de este modo es duro. Queda un sabor amargo».

En el Madrid, la película se veía de otra manera. Todos reconocían que el partido había sido flojo y que bordearon la eliminación, pero no había debate sobre la decisión de Oliver «Fue penalti, y punto. No hay duda», dijo Zidane, serio en la sala de prensa. Mensaje similar el de Cristiano: «No sé por qué protesta la Juventus. Si no le hacen penalti a Lucas Vázquez marca seguro». Y de Carvajal: «Desde que estoy aquí siempre hay un partido malo, pero hay que celebrar el pase. Benatia arrolla claramente a Lucas y está en boca de gol con opciones de marcar».

El protagonista de la jugada también fue transparente y, a la vez, comprensivo con el malestar de la Juventus: «Es normal que ellos protesten. Era el último minuto, pero me derriba. No hay discusión».