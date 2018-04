Real Madrid-Juventus Buffon divisa la meta El portero italiano asegura que sería un orgullo jugar su último partido de Champions en el Santiago Bernabéu

Rubén Cañizares

@Ruben_Canizares Seguir MADRID Actualizado: 11/04/2018 08:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nadie en la historia de la Champions le ha remontado un 0-3 al Real Madrid, que puede meterse hoy por octava temporada consecutiva entre los cuatro mejores equipos de Europa. Lo intentará ante una Juventus herida, tras el contundente resultado de la ida, y con una defensa debilitada. Ramos cumple ciclo por amonestaciones y Nacho está lesionado. Queda Vallejo como central puro, pero parece un sustituto verde para lo que está en juego. Tiene opciones, pero Casemiro parece la solución con más números.

En los italianos, regresan Benatia y Pjanic, bajas en Turín por sanción, y se cae Dybala, expulsado hace ocho días. El tono melancólico lo pondrá Buffon, que podría jugar el último partido de Champions de su carrera, y de ser así lo haría con orgullo: «Firmo jugar mi último partido de Champions en el Santiago Bernabéu», aseguró ayer.

El mito juventino siempre ha hecho público que no se irá triste del fútbol si lo hace sin una Champions el único gran título que le falta a un portero de leyenda que lo ha ganado todo: «Lo importante es que no sea el último partido para la Juventus esta temporada. Es una posibilidad, pero no es una cosa que me deprima y me inspire pensamientos negativos».

No será la primera visita de Buffon al Santiago Bernabéu, lugar que conoce bien y del que guarda gratos recuerdos. Futbolista y campo señores: «En la vida he aprendido a no esperar nada. Si mañana sucede algo hermoso, será brillante. Sin embargo, debo decir que cada vez que jugué aquí en el Bernabéu con Italia y con la Juve, el público fue muy generoso y siempre nos aplaudió».