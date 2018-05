Final Champions League 2018 ¿Quién ganará la final? La encuesta de ABC a antiguos jugadores del Real Madrid Trece exfutbolistas del equipo blanco apuestan fuerte por la decimotercera: «Por experiencia, calidad y poder ofensivo»

R. C. / T. G. M.

Kiev (Ucrania) Actualizado: 26/05/2018 01:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si Zinedine Zidane pudiera inyectar a sus hombres la moral de los exfutbolistas del Real Madrid la Champions número trece no debería ni jugarse. Los jugadores que disputaron la Copa de Europa con el club blanco desde los años cincuenta hasta este siglo XXI, desde José Emilio Santamaría a Rubén de la Red, advierten, sin cubrirse en retaguardia, que esta Champions es del club de sus amores en un ciento por ciento. No conceden al Liverpool de Jurgen Klopp ni el beneficio de la duda. El entrenador alemán manifiesta con la boca pequeña que tiene una opción entre diez de conquistar la Liga de Campeones. Elogia a Zidane y al Real Madrid porque es listo y sabe que el halago debilita. Y las antiguas glorias del equipo que ha escrito la mejor épica de esta competición están de acuerdo con él. No le otorgan al simpático técnico de Stuttgart ni esa décima posibilidad. Eso da miedo. [Horario y dónde ver la final]

Santi Cañizares

REAL MADRID 60% - LIVERPOOL 40%

Pronóstico: 2-1

«La sabiduría para jugar estas finales es más importante que las tácticas y en este sentido el Real Madrid es superior, sabe cómo jugarlos y como controlar el partido. Si la experiencia es la clave para ganar, a ello se suma que el Real Madrid es mejor. Pero en estas situaciones, el conocimiento es fundamental».

Vicente del Bosque

REAL MADRID 65% - LIVERPOOL 35%

Pronóstico: 4-1

«El Real Madrid es el mejor equipo de Europa. No hay un jugador del Liverpool que pueda sustituir a uno del Real Madrid porque sea mejor. Bale, Benzema, Cristiano, Asensio y Lucas Vázquez son mejores que Salah, o al menos igual de buenos. El Madrid debe ganar con cierta facilidad. Digo un 4-1».

José Antonio Camacho

REAL MADRID 60% - LIVERPOOL 40%

Pronóstico: 3-1

«Este Real Madrid es mejor que el Madrid en el que yo jugaba, cuando perdimos la final de 1981. Y este Real Madrid es superior al Liverpool. En condiciones normales debe ganar porque debe imponer su calidad. A mí me gusta Bale. Siempre jugó bien e hizo daño en las finales que ha disputado».

Andrés Sabido

REAL MADRID 70% - LIVERPOOL 30%

Pronóstico: 3-1

«Con todos los respetos para mis compañeros de profesión del Liverpool pienso que el Real Madrid debe conquistar esta tercera Champions consecutiva porque es mejor a todos los niveles. En este momento, el Real Madrid es insuperable. Pienso que será un partido muy bonito, de ataque, con muchos goles.

Rubén de la Red

REAL MADRID 60% - LIVERPOOL 40%

Pronóstico: 2-1

«Todo el mundo piensa que será un partido abierto, de ida y vuelta, pero no lo veo así. La primera mitad va a ser igualada, sin muchas ocasiones, de control y de prudencia. No creo que salgan al ataque. Querrán mantener la puerta a cero. En la segunda los dos saldrán a ganar y habrá más ritmo y ocasiones».

Agustín Rodrígez

REAL MADRID 55% - LIVERPOOL 45%

Pronóstico: 2-1

«Este Real Madrid es favorito. No lo era el Real Madrid de mi época, cuando jugamos la final del 81 con un equipo repleto de canteranos. Tenía mucho mérito aquel conjunto de jòvenes de la casa. Esta final debe ganarla el Madrid, porque es mejor que el rival. Está repleto de grandes fichajes internacionales».

Francisco Pavón

REAL MADRID 50% - LIVERPOOL 50%

Pronóstico: 2-2

«Veo un partido ofensivo, de goles, abierto. Klopp descuida la defensa para centrarse en el ataque y proponer partidos de idas y venidas, pero jugará contra un equipo de mucho potencial en ataque. Espero que Isco domine el tempo del partido. Con el partido controlado, el Madrid debe saber ganar».

Luis Milla

REAL MADRID 70% - LIVERPOOL 30%

Pronóstico: 3-1

«El Real Madrid es el favorito y debe vencer porque es superior al Liverpool y porque tiene costumbre de jugar este tipo de partidos. Posee mucha experiencia, sobre todo en los últimos tiempos, y eso es muy importante. Será un partido de goles, porque juegan dos equipos que disfrutan al ataque».

Miguel Ángel González

REAL MADRID 60% - LIVERPOOL 40%

Pronóstico: 3-1

«El Real Madrid debe ganar la decimotercera Campions porque llega en buena forma y tiene más clase que el Liverpool. Después, el fút bol puede deparar otras cosas, porque una final es impredecible, pero este Real Madrides superior y debe hacerlo valer en el campo. Veremos buen fútbol ofensivo».

José Emilio Santamaría

REAL MADRID 60% - LIVERPOOL 40%

Pronóstico: 2-1

«Este Real Madrid está consiguiendo los títulos que conseguimos en mí época, con Alfredo, con Gento y tantos otros compañeros. Ojalá escriba otro capítulo legendario con la decimotercera Copa de Europa. Si sabe mostrar la calidad que atesora, debe ganar. Pero hay que tener mucho cuidado y respetar al rival».

Sebastián Losada

REAL MADRID 90% - LIVERPOOL 10%

Pronóstico: 3-0

«Sin ánimo de ser irrespetuoso con el Liverpool, le doy al Real Madrid un 90 por ciento de porcentaje de victoria. Es superior, llega en buena forma y posee mucha mayor experiencia. Todos los condicionantes de una final los cumple a su favor. Pienso en ganar por 3-0, quizá sea exagerado, pero es lo que veo».

César Sánchez

REAL MADRID 70% - LIVERPOOL 30%

Pronóstico: 3-2

«La experiencia del Madrid será clave. Deberá tener cuidado con las oleadas del Liverpool, pero el Madrid es superior en cada línea. Para Zidane será decisivo parar el partido, evitar el correcalles, pero si lo es, en el intercambio de golpes también tiene mucho poder. Marcarán Cristiano, Ramos y Lucas.

Antonio García Navajas

REAL MADRID 60% - LIVERPOOL 40%

Pronóstico: 3-1

«Opino que el Real Madrid es mejor técnicamente y sabe afrontar este tipo de encuentros. El equipo tiene que dominar el partido, controlar la posesión del balón y ganar con autoridad. Pronostico su victoria con un sesenta por ciento de probabilidades. Pienso que el resultado será claro, un 3-1».